Attualità

“Richiesta di trasparenza su trasferimenti e straordinari negli ospedali di Eboli e Battipaglia”

Una richiesta formale di chiarimenti e accesso agli atti è stata inviata dalla UIL FPL Salerno alla Direzione Sanitaria e Amministrativa del DEA

Antonio Elia
Ospedale Eboli

Una richiesta formale di chiarimenti e accesso agli atti è stata inviata dalla UIL FPL Salerno alla Direzione Sanitaria e Amministrativa del DEA, con l’obiettivo di ottenere informazioni dettagliate su assegnazioni, trasferimenti del personale e utilizzo del lavoro straordinario negli ospedali di Eboli e Battipaglia. Il documento a firma di Vito Sparano coordinatore provinciale, UIL FPL Salerno.

Continua dopo la pubblicità

La richiesta

La comunicazione è indirizzata al Dirigente Sanitario del DEA Alessandra Piro e al Dirigente Amministrativo S. Graziano, con copia inviata alla Corte dei Conti di Napoli, al Direttore Sanitario dell’ASL Salerno Primo Sergianni, al Direttore M.V. Zito del G.R.U. ASL SA, all’Ispettorato del Lavoro di Salerno e all’Ufficio Legale UIL FPL Salerno.
Nella nota, il sindacato evidenzia di non aver ancora ricevuto alcun riscontro a precedenti richieste e chiede, nell’ambito delle proprie prerogative sindacali, di ottenere copia di tutte le assegnazioni e dei trasferimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 9 marzo 2026 nei presidi ospedalieri di Eboli e Battipaglia. L’obiettivo dichiarato è anche quello di prevenire l’eventuale insorgere di contenziosi legali.

Continua dopo la pubblicità

La UIL FPL chiede inoltre un resoconto dettagliato del lavoro straordinario effettuato negli ultimi tre mesi nelle varie unità operative, compresa la Direzione Sanitaria, con le relative autorizzazioni e con riferimento anche ai turni di pronta disponibilità. La richiesta arriva dopo la nota del 5 marzo 2026 firmata dal direttore facente funzione Alessandra Piro, relativa alla “Disposizione sull’utilizzo del lavoro straordinario”. Secondo il sindacato, risulta difficile comprendere come possano essere garantiti i livelli minimi di assistenza mantenendo al contempo il contenimento del budget, soprattutto in presenza di una persistente carenza di personale sanitario.

La sigla sindacale sottolinea tuttavia che, nonostante le difficoltà organizzative e il clima di crescente preoccupazione, il personale continua a svolgere il proprio lavoro con abnegazione e senso del dovere.
Nel documento si evidenzia anche la mancanza di un confronto strutturato con la Direzione sulla problematica del personale. Una situazione che, secondo la UIL FPL, farebbe emergere il rischio che la Direzione Sanitaria non abbia piena consapevolezza delle reali condizioni operative, con il risultato di procedere nella gestione quotidiana “alla giornata”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Casal Velino inaugura il circuito “5 Province”: successo per la prima tappa di aquathlon FITRI

La struttura ha accolto ieri giovani atleti dai 6 ai 18 anni provenienti da tutta la Campania

Polizia

Polizia di Stato esegue rimpatrio di marocchino pluripregiudicato

L'uomo era già agli arresti per reati legati allo spaccio di stupefacenti

Doposcuola

Scuola: oltre 20 milioni di euro in Campania per orientamento e lotta alla dispersione. Fondi anche nel salernitano

Oltre 20 milioni di euro per 400 scuole in Campania: finanziamenti per tutor, orientamento e lotta alla dispersione scolastica. Tutti i dati da Napoli a Salerno.

Bufale

Brucellosi bufalina: in Campania risultati in forte miglioramento

Trend positivo: diminuiscono i focolai, in calo anche gli abbattimenti di capi bufalini. Ecco il report della Regione Campania

Stazione Salerno Irno

Salerno Irno, conclusi i lavori di riqualificazione: stazione più accessibile e moderna

Terminati i lavori di RFI alla stazione di Salerno Irno. Con un investimento di 840mila euro, lo scalo diventa accessibile e sicuro per tutti i viaggiatori

Blu Star

Agropoli, inaugurati i nuovi spazi di Blu Star: qualità e cortesia da oltre 24 anni

Il negozio, che si trova in via Pio X, si presenta oggi con ambienti più ampi e rinnovati

Violenza donne

Violenza di genere e sensibilizzazione: a Castellabate si riflette sul caso di Michelle Causo

A Castellabate la presentazione del libro di Virginia Ciaravolo sulla tragica storia di Michelle Causo. Un evento di sensibilizzazione per studenti e istituzioni.

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 9 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Monte Panoromo

Gli Alburni centro della prevenzione: un campo scuola sul diabete a 1700 metri di altezza

Ottati e Corleto Monforte ospitano il Campo Scuola Diabete dell'Asl Salerno. Un progetto tra medicina, attività fisica sul Monte Panormo e sensibilizzazione

Fognatura

Teggiano, scontro sulla rete fognaria. Comune nel mirino dell’UE accusa Consac. La replica: «Criticità precedenti al nostro subentro»

Il Comune di Teggiano avvia l'azione legale contro Consac S.p.A. per le criticità della rete fognaria e i ritardi negli allacci. Tutti i dettagli della vicenda

Piazza Santini Capaccio

Verso il futuro: si insedia il nuovo Forum dei Giovani di Capaccio Paestum

Il 10 marzo 2026 si insedia il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum. Presentazione del programma e del portale Capaccioperigiovani.it alla Sala Erica

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum, Paolino si esalta: 32 cantieri attivi e grandi opere pronte al taglio del nastro

Paolino fa il report dei lavori pubblici a Capaccio Paestum: ecco lo stato di avanzamento di 32 cantieri, dalle scuole alla rigenerazione urbana dei Borghi