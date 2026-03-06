Attualità

Ricerca: dal MUR 5,4 milioni di euro alle università della Campania per assumere 184 ricercatori

A Salerno 767mila euro. Bernini: "Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse"

Comunicato Stampa
Unisa

Le università della Campania potranno assumere fino a 184 ricercatori grazie a un finanziamento di 5,4 milioni di euro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Nel 2026 gli atenei campani riceveranno 1,2 milioni di euro che nel 2027 aumenteranno a 5,4 milioni di euro annui. Sul totale di 184 ricercatori, 79 saranno PNRR.

Fisica delle particelle: oltre 300 studenti campani diventano ricercatori con l’INFN

I fondi per le Università della Campania

Nello specifico, l’Università degli Studi “Federico II” riceverà un finanziamento di 3,4 milioni di euro per 117 ricercatori, di cui 58 PNRR; l’Università degli Studi di Salerno otterrà uno stanziamento di oltre 767 mila euro per 26 ricercatori di cui 9 PNRR; l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 708 mila euro per 24 ricercatori di cui 6 esclusivamente PNRR; l’Università degli Studi “Parthenope” riceverà un finanziamento di oltre 206 mila euro per 7 ricercatori di cui 3 PNRR; l’Università degli Studi “L’Orientale” 177 mila euro per 6 ricercatori di cui 2 PNRR; l’Università degli Studi del Sannio otterrà oltre 88 mila euro per 3 ricercatori di cui 1 PNRR e la Scuola Superiore Meridionale riceverà uno stanziamento di oltre 29 mila euro per 1 ricercatore.

Il commento

“Lo stanziamento di 5,4 milioni di euro agli atenei della Campania è il riconoscimento concreto del valore e delle competenze delle ricercatrici e dei ricercatori che il PNRR ha contribuito a formare”, commenta il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse, ma diventeranno la base su cui costruire nuova conoscenza e crescita duratura”.

Le risorse

Sul piano delle risorse nazionali, nel 2026, il Ministero dell’Università e della Ricerca destinerà, per le assunzioni di ricercatori in università ed enti di ricerca, un finanziamento complessivo di 18,5 milioni di euro che aumenterà a 60,7 milioni di euro annui a partire dal 2027.

Dei 2.000 che verranno assunti a livello nazionale, 1.051 saranno ricercatori PNRR. Nello specifico, 847 nelle università e 204 negli enti di ricerca vigilati dal MUR.

