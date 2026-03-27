Regione Campania: approvato il bilancio di previsione

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, segnando un passaggio decisivo per l’attività dell’Ente e consentendo l’uscita dalla gestione in esercizio provvisorio.

La soddisfazione del Presidente della Commissione Bilancio

Il Presidente della Commissione Bilancio Corrado Matera esprime soddisfazione per questo importante risultato, evidenziando come l’approvazione della manovra consenta alla Regione di operare con piena efficacia amministrativa e contabile, garantendo al tempo stesso stabilità finanziaria e capacità di programmazione. “Con il via libera definitivo al bilancio -dichiara Matera- superiamo una fase che inevitabilmente limitava l’azione amministrativa e possiamo finalmente imprimere una direzione più concreta ed efficace agli interventi a favore dei cittadini e dei territori”.

Le previsioni

La manovra, che per il 2026 è di circa 38,5 miliardi di euro, conferma una linea di rigore nei conti pubblici e di attenzione alla qualità della spesa, introducendo elementi di rafforzamento delle politiche di sviluppo e collocandosi in un quadro di continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti. “È un bilancio equilibrato e tempestivo -prosegue Matera- costruito per dare risposte concrete e per sostenere settori fondamentali come la sanità, le politiche sociali, il trasporto pubblico locale e la cultura, con un’attenzione particolare ai servizi essenziali e alla coesione territoriale”.

Particolare rilievo assume il comparto sanitario, che rappresenta circa il 70% della spesa regionale, a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, affiancato dagli investimenti legati alle risorse del PNRR e del FESR, fondamentali per l’ammodernamento dei servizi e delle infrastrutture. “Abbiamo costruito una manovra che guarda al presente – evidenzia Matera – ma soprattutto al futuro, rafforzando i servizi essenziali e creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo”.

Nel corso dei lavori in Commissione Bilancio e in Aula, il confronto si è svolto in un clima costruttivo tra maggioranza e minoranze, con il contributo delle parti sociali e delle rappresentanze del territorio, che hanno offerto spunti utili per il miglioramento del testo e per la futura programmazione.

“Si tratta di un risultato importante – aggiunge il presidente della Commissione Bilancio – frutto di un lavoro rapido ma approfondito e di un dialogo serio tra tutte le forze politiche. Desidero ringraziare il Presidente della Regione Roberto Fico, il Presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e tutti i colleghi consiglieri, insieme ai componenti della Commissione Bilancio, per il contributo offerto. L’approvazione del bilancio -conclude Matera- consentirà ora alla Regione di aprire la fase della piena operatività, programmando con maggiore efficacia gli interventi, accelerando i tempi di risposta e rafforzando il sostegno ai territori”.