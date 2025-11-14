Regionali, Salvini a Salerno: “In Campania partita aperta. C’è voglia di cambiamento”

“La partita è aperta. C’è voglia di cambiamento dopo tanti anni di rassegnazione, sembrava una monarchia. Qua c’è voglia di cambiare. Tanti campani, tanti salernitani, tanti napoletani che magari hanno votato a sinistra in passato…però Fico no”. Sono le parole del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che, ieri sera, è arrivato a Salerno per la presentazione della lista della Lega che correrà alle Regionali in Campania con i suoi 9 candidati, a sostegno della candidatura a Presidente di Edmondo Cirielli.

I presenti

Alla serata presenti i vertici del Partito: Giampiero Zinzi, Coordinatore Lega Campania; il commissario provinciale della Lega Salerno, Attilio Pierro; Claudio Durigon, Vicesegretario Lega. Riflettori puntati, in particolare, su mobilità e sanità. Per il vicepremier EAV – Ente Autonomo Volturno, tra le società che gestiscono il trasporto locale nella zona vesuviana, è “una vergogna” che “se potessi, commissarierei domani mattina”.

Le dichiarazioni di Salvini

Salvini ha affermato che “consegnare le chiavi di casa propria, la gestione dei propri ospedali… nelle mani di Fico e dei Cinque Stelle non oso immaginare quanti passi indietro potrebbe fare la sanità campana”.

Ed in materia di infrastrutture, ha richiamato l’operato del suo ministero nel Mezzogiorno e in Campania, evidenziando che lo Stato ha in corso interventi per oltre 20 miliardi nel settore trasporti. Non solo, tanti i temi trattati nel corso dell’evento: dalla sicurezza, al ponte sullo Stretto, la Salerno Reggio Calabria e l’alta velocità. In Campania, per il “cambiamento” fondamentale sarà la partecipazione al voto: «Molto dipende da quanti voteranno — se la metà della gente sta a casa, il voto di struttura della sinistra vale di più».