Agropoli, Edmondo Cirielli inaugura il comitato elettorale

È stato inaugurato ieri il nuovo comitato elettorale del partito Fratelli d’Italia, alla presenza dell’onorevole Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Giunta regionale della Campania. L’iniziativa si inserisce nella campagna ufficiale delle regionali in Campani

La cerimonia

Il comitato – situato in via Pio X ad Agropoli – assume una funzione simbolica e operativa: raccogliere consenso, organizzare attività sul territorio e fungere da punto di riferimento per gli elettori.

Alla cerimonia erano presenti dirigenti locali, simpatizzanti del partito, amministratori e la rete territoriale di Fratelli d’Italia, con il segretario cittadino Adamo Coppola.

Cirielli ha presenziato ufficialmente al taglio del nastro, sottolineando l’importanza del collegamento diretto con i cittadini e il rafforzamento della presenza del partito sul territorio. Si è concentrato sulle priorità che intende portare in Regione: sviluppo, infrastrutture, sanità e lavoro.

I programmi

Nel suo intervento, Cirielli ha ricordato il bisogno di «una Campania che torni a essere competitiva, vicina alle famiglie e alle imprese» e ha ribadito che la nuova sede ad Agropoli non è solo un ufficio elettorale, ma un «punto di ascolto e partecipazione popolare».

Inoltre, ha evidenziato che il comitato fungerà da canale per raccogliere istanze locali – in particolare delle aree del Cilento e della provincia di Salerno – che spesso sentono la necessità di una rappresentanza più forte e concreta.