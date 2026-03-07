Referendum sulla Giustizia: ad Albanella un incontro per il Sì

Ad Albanella, ieri sera, si è discusso di riforma della giustizia durante una tavola rotonda con giuristi e parlamentari. L’incontro si è tenuto nella frazione di Matinella ed è stato promosso dal Comitato locale per il Sì, presieduto da Giovanni Lamberti.

L’incontro

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto pubblico tra professionisti del diritto, rappresentanti istituzionali e cittadini. Ad aprire i lavori l’avvocato Lello Ciccone, che ha introdotto il tema della riforma e gli obiettivi dell’incontro. A seguire gli interventi di diversi protagonisti del mondo giuridico e amministrativo come quello del magistrato onorario del Tribunale di Vallo della Lucania, Massimo Apicella, del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che non ha mancato di raccontare del suo calvario giudiziario durato ben 13 anni e l’avvocato Mario Manzo. Lamberti ha guidato il confronto tra i relatori e il pubblico sui principali aspetti della riforma e sulle ricadute per il sistema giudiziario italiano.

“Il futuro non si subisce, si sceglie”

Le conclusioni sono state affidate a due rappresentanti parlamentari di Forza Italia: la deputata Annarita Patriarca e il deputato Pino Bicchielli, che hanno offerto una lettura politica e istituzionale delle prospettive della riforma. L’iniziativa si è inserita nel quadro delle attività di informazione e dibattito pubblico sul tema della giustizia, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio e favorire una discussione consapevole sulle modifiche costituzionali proposte. Lo slogan dell’evento, “Il futuro non si subisce. Si sceglie” ha sottolineato proprio l’importanza della partecipazione civica e del confronto democratico.