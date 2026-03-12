Rapina in abitazione a Campolongo di Eboli: “anziano legato da quattro uomini incappucciati”

Momenti di paura nella serata di ieri a Campolongo di Eboli. Intorno alle 20.30, in via Giancarlo Siani, quattro uomini con il volto coperto sono entrati all’interno di un’abitazione dove vive un anziano residente della zona.

A raccontare l’accaduto è stato un residente del posto, che ha riferito quanto avvenuto nel quartiere.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero immobilizzato l’uomo legandolo e costringendolo a consegnare il denaro che aveva in casa.

Dopo aver preso i soldi, i quattro si sono dati alla fuga con un’auto. Il veicolo sarebbe stato successivamente ritrovato dai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili della rapina.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo elementi utili, ascoltando eventuali testimoni e analizzando le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

L’episodio ha scosso la comunità locale, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza nelle abitazioni, soprattutto nelle aree residenziali.