Rapina e tentata estorsione sul lungomare di Salerno: fermati due giovani dai Carabinieri

Ancora un episodio di cronaca nel centro di Salerno nelle scorse serate, precisamente nell’area compresa tra il lungomare Trieste e piazza della Concordia. Due giovani avrebbero aggredito un passante, sottraendogli con la forza beni personali e tentando successivamente di estorcergli denaro per la restituzione degli stessi.

La dinamica dell’aggressione e il tentativo di “cavallo di ritorno”

Secondo quanto ricostruito, i due malviventi hanno avvicinato la vittima, un giovane cittadino extracomunitario, intimandogli di consegnare il proprio smartphone, alcune sigarette e un accendino. Dopo essersi impossessati degli oggetti sotto minaccia, i responsabili non si sono dileguati immediatamente, ma hanno avanzato una richiesta di denaro al giovane per permettergli di rientrare in possesso di quanto appena rubato.

L’intervento dei Carabinieri e il fermo dei responsabili

Subito dopo l’allontanamento degli aggressori, la vittima è riuscita a lanciare l’allarme, permettendo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Salerno. L’operazione, coordinata dal Maggiore Antonio Corvino, ha consentito ai militari dell’Arma di setacciare la zona e individuare i due sospettati in tempi brevi.

I provvedimenti a carico degli aggressori

Dagli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, è emerso che i responsabili sono due giovani di nazionalità straniera. Uno dei coinvolti è risultato essere minorenne ed è stato trasferito presso un centro di accoglienza dedicato. Il complice maggiorenne, invece, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata e l’azione coordinata ha evitato che l’episodio portasse a ulteriori conseguenze per la sicurezza pubblica nella zona.