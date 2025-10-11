Paura a Salerno, rapina e sequestro di persona in un centro scommesse: due arresti

Rapina a mano armata nella serata di ieri al centro scommesse Gold Bet di via Raffaele Mauri, a Salerno.

La ricostruzione

Due uomini, armati di pistola, intorno alle 22, hanno fatto irruzione all’interno del locale con l’intento di impossessarsi dell’incasso. Una volta entrati, i malviventi, con volto travisato, hanno abbassato la saracinesca alle proprie spalle, sequestrando di fatto il dipendente che in quel momento si trovava alla cassa. Sotto la minaccia dell’arma, gli hanno intimato di consegnare il denaro. Fondamentale si è rivelata la prontezza dei cittadini, che hanno notato movimenti sospetti e allertato immediatamente il 112.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente sia i carabinieri sia gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine sono riuscite a sorprendere i due rapinatori in flagranza di reato, bloccandoli all’interno del centro scommesse e procedendo al loro arresto. L’incasso è stato restituito e i due, entrambi salernitani, sono stati tradotti in carcere.

Il plauso del Prefetto alle forze dell’ordine

Intanto, arriva il plauso del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, all’azione tempestiva e coraggiosa dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Salerno e agli Agenti della Sezione Volanti della Questura: “Ringrazio le forze di Polizia per il loro impegno quotidiano e instancabile. L’intervento di stanotte conferma la costante collaborazione e il coordinamento tra forze di polizia. Ma anche quanto sia prezioso il contributo che può dare la comunità con segnalazioni tempestive”, conclude.