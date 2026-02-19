Raffaella Bonaudo, da Salerno a Matera: guiderà i musei nazionali

Valzer di nomine nei musei statali. Sono 14 i nuovi direttori. Tra di loro anche Raffaella Bonaudo, nata a Vallo della Lucania nel 1974, dottore di ricerca in Archeologia-Etruscologia. È stata designata alla guida dei Musei nazionali di Matera – Direzione regionale Musei nazionali Basilicata.

Chi è Raffaella Bonaudo

Nata nel Cilento è laureata in lettera classiche indirizzo archeologico presso l’Università di Salerno è esperta nella gestione del patrimonio archeologico, ha diretto numerosi scavi e aree archeologiche tra Campania e Irpinia, con esperienze specifiche nella tutela e valorizzazione di siti romani.

Dal 15 novembre 2021 è stata dirigente presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino sostituita da Anna Onesti dallo scorso gennaio. Ora il passaggio a Matera.

Le altre nomine

Le altre nomine riguardano il Museo storico e Parco del Castello di Miramare – Direzione regionale Musei nazionale Friuli-Venezia Giulia (andato a Guido Comis), il Complesso monumentale della Pilotta (Denis Ton), i Musei Nazionali di Bologna – Direzione Regionale Musei Nazionali Emilia Romagna (Luigi Gallo), i Musei nazionali di Lucca (Maria Elena Motisi), il Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma (Luca Mercuri), il Parco Archeologico dell’Appia Antica (Luigi Scaroina), Villa Adriana e Villa d’Este (Alberto Samonà), le Ville monumentali della Tuscia (Alessandro Mascherucci), il Palazzo Reale di Napoli (Alessandra Necci), i Musei nazionali del Vomero (Almerinda Padricelli), i Musei e parchi archeologici di Capri (Luca Di Franco), il Parco archeologico di Ercolano (Federica Colaiacomo), il Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia (Anita Guarnieri).

“I miei migliori auspici di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia”, dichiara il ministro della cultura Alessandro Giuli, “e un ringraziamento alla commissione di valutazione e al direttore Generale Musei, Massimo Osanna, per aver tempestivamente selezionato le nuove figure”.