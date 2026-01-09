Soprintendenza ABAP Salerno e Avellino: Anna Onesti è la nuova dirigente

L’architetto Anna Onesti è stata nominata nuova dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per le province di Salerno e Avellino. Succede alla dott.ssa Raffaella Bonaudo, che conclude il suo mandato alla guida dell’ente di Palazzo Ruggi d’Aragona.

Un profilo di alto spessore accademico e professionale

Anna Onesti vanta un curriculum di rilievo nel settore della conservazione e della tutela del patrimonio culturale. Laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il massimo dei voti e la lode, ha successivamente conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Metodi di Valutazione per la Conservazione Integrata, Recupero, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Architettonico, Urbano ed Ambientale” presso lo stesso ateneo.

Architetto abilitata all’esercizio della professione dal 2003, la sua formazione è arricchita da corsi di perfezionamento in ingegneria per i beni culturali, mercato immobiliare e rigenerazione urbana, e sistemi informativi territoriali.

L’esperienza al Parco Archeologico di Pompei

Prima di questo prestigioso incarico, l’architetto Onesti ha prestato servizio dal 2018 come funzionario architetto presso il Parco Archeologico di Pompei.

Dal 2017, inoltre, è membro di ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) e ha partecipato a numerose attività di ricerca e progetti internazionali, tra cui il programma “Artists in Architecture. Re-Activating Modern European Houses” nell’ambito di Europa Creativa. La sua attività scientifica è testimoniata da numerose pubblicazioni focalizzate sul recupero dello spazio pubblico e sull’approccio del paesaggio storico urbano (HUL) promosso dall’UNESCO.