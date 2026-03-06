Attualità

Raffaele Cantone alla guida della Procura di Salerno: l’unanimità del Csm

Raffaele Cantone è il nuovo Procuratore Capo di Salerno. Scelto all'unanimità dal Csm, l'ex Presidente Anac eredita dossier scottanti

Roberta Foccillo
Raffaele Cantone

Si aspetta soltanto il passaggio formale dinanzi al Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, ma l’indicazione della Quinta Commissione è netta: Raffaele Cantone è stato designato all’unanimità come nuovo Procuratore Capo di Salerno.

La successione a Giuseppe Borrelli, che ha lasciato l’ufficio per guidare i prestigiosi uffici di Reggio Calabria, segna il passaggio del testimone tra due profili di altissimo rilievo nel panorama giudiziario italiano. In questi mesi di transizione, la reggenza è stata affidata a Rocco Alfano, che ha condotto le attività inquirenti con estrema celerità.

Un profilo di alto valore: dalla Dda di Napoli all’Anac

Nato a Napoli 62 anni fa e cresciuto a Giugliano, Cantone vanta un curriculum di eccezionale spessore. La sua carriera come sostituto procuratore presso la Dda di Napoli è indissolubilmente legata alla lotta contro il clan dei Casalesi tra il 1999 e il 2007, periodo in cui ha coordinato indagini cruciali su corruzione e criminalità organizzata.

Il suo spessore istituzionale lo ha portato, nel 2014, alla presidenza dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) su proposta dell’allora premier Matteo Renzi. Sotto la sua egida è stato avviato l’istituto della “vigilanza collaborativa”, uno strumento preventivo volto a garantire la legittimità delle procedure di gara e a ridurre drasticamente il contenzioso amministrativo e i rischi di corruzione.

Il ritorno in magistratura e le sfide di Salerno

Dopo l’esperienza all’Anticorruzione, Cantone è rientrato in magistratura nel 2019, assumendo l’incarico di Procuratore Capo a Perugia, ufficio dal quale ha affrontato casi di risonanza nazionale come quello legato al magistrato Luca Palamara. Ora lo attende la sfida di Salerno, una Procura che opera su un territorio vasto e complesso, caratterizzato da specificità e criticità eterogenee a seconda delle aree geografiche. Cantone prenderà possesso dei nuovi uffici al dodicesimo piano della Torre F della Cittadella Giudiziaria, struttura dedicata alla memoria di Nicola Giacumbi.

