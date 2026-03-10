Attualità

Questura di Salerno: Lorena Antonia Cicciotti è la nuova Dirigente della Divisione Anticrimine

La Dott.ssa Lorena Antonia Cicciotti assume la guida della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno

Redazione Infocilento

La Questura di Salerno accoglie un importante avvicendamento ai suoi vertici operativi. A partire dal 9 marzo 2026, la Dott.ssa Lorena Antonia Cicciotti, Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha assunto ufficialmente la guida della Divisione Anticrimine. La Dott.ssa Cicciotti succede alla Dott.ssa Giuseppina Sessa, la quale prosegue il suo percorso di carriera presso la Questura di Potenza con il prestigioso incarico di Vicario del Questore.

Il profilo della Dott.ssa Cicciotti: una carriera sul campo

Il percorso professionale della Dott.ssa Cicciotti all’interno dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è caratterizzato da una solida esperienza maturata in diversi contesti territoriali. Entrata nei ranghi della Polizia di Stato nel 1994 con la qualifica di agente, ha saputo evolvere il proprio ruolo superando nel 2003 il concorso per funzionari, ottenendo il grado di Commissario.

Dopo aver completato il corso di formazione, ha ricoperto incarichi di responsabilità alla direzione dei Commissariati di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, e successivamente di Lauro di Nola, nell’avellinese, consolidando le proprie competenze nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica in aree complesse.

Il legame con il territorio salernitano e le recenti promozioni

Per la Dott.ssa Cicciotti si tratta di un ritorno significativo in una provincia che conosce approfonditamente. Nel 2014 è stata infatti assegnata alla Questura di Salerno, dove ha ricoperto dapprima il ruolo di vice dirigente e, in seguito, quello di dirigente della Squadra Mobile, distinguendosi nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata e comune.

La sua carriera è proseguita nel 2018 con la direzione del Commissariato di Battipaglia, fino al 2022, anno in cui è stata chiamata a guidare il presidio di San Severo, nel foggiano. È proprio durante questo incarico che ha conseguito la promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato, titolo che l’ha portata successivamente a dirigere il Commissariato “Bari-Carrassi” prima dell’attuale nomina salernitana.

Il benvenuto del Questore

L’insediamento della nuova Dirigente della Divisione Anticrimine è stato accompagnato dal saluto istituzionale dei vertici della Polizia locale. “Il Questore di Salerno le ha dato il suo benvenuto, con i migliori auguri di buon lavoro”, a testimonianza della fiducia riposta nelle capacità professionali e umane della Dott.ssa Cicciotti per il delicato compito che l’attende nella prevenzione dei reati e nella tutela della legalità sul territorio.

