“Puliamo il Mondo” a Moio della Civitella: studenti e volontari in campo per l’ambiente

Il Comune ha aderito alla campagna di volontariato ambientale "Puliamo il Mondo". Appuntamento per domani 24 settembre

A cura di Antonio Pagano

Si terrà domani 24 settembre la passeggiata ecologica “Puliamo il Mondo” lungo i sentieri che portano al Parco archeologico della Civitella, che vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado di Moio della Civitella.

L’iniziativa

L’iniziativa del Comune di Moio della Civitella rientra nella 33° edizione edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale dell’associazione ambientalista “LegAmbiente” che si sta svolgendo in questi giorni con migliaia di iniziative da Nord a Sud del Paese all’insegna del motto: “Chi lo ama, lo protegge”. L’appuntamento di Moio è in programma per la mattinata di domani dalle 8.30 alle 13.30, raduno in Piazza Municipio 1.

La campagna è la versione italiana di Clean Up the World, organizzata da Legambiente dal 1993 e con la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. Essa nasce con l’obiettivo di ripulire strade, piazze, argini di fiumi dai rifiuti abbandonati, ma anche per dire no a pregiudizi e guerre e lanciare un messaggio di pace e speranza.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Spari nel centro di Salerno: feriti due tunisini, tre fermi per tentato omicidio

È questo l’esito delle indagini lampo condotte dai carabinieri dopo la sparatoria…

Federica Inverso
Federica Inverso
Ospedale Vallo

“Premio Professore Aniello Ferrara”: un riconoscimento internazionale per l’eccellenza scientifica”

Il 27 settembre 2025 a Vallo della Lucania si terrà il Premio…

Chiara Esposito
Chiara Esposito

Grande successo per l’open day della Dirty Dancing di Agropoli

Una serata di festa, energia e musica ha accompagnato l’Open Day della…

Raffaella Giaccio
Raffaella Giaccio

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.