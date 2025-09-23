“Puliamo il Mondo” a Moio della Civitella: studenti e volontari in campo per l’ambiente

Si terrà domani 24 settembre la passeggiata ecologica “Puliamo il Mondo” lungo i sentieri che portano al Parco archeologico della Civitella, che vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado di Moio della Civitella.

L’iniziativa

L’iniziativa del Comune di Moio della Civitella rientra nella 33° edizione edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale dell’associazione ambientalista “LegAmbiente” che si sta svolgendo in questi giorni con migliaia di iniziative da Nord a Sud del Paese all’insegna del motto: “Chi lo ama, lo protegge”. L’appuntamento di Moio è in programma per la mattinata di domani dalle 8.30 alle 13.30, raduno in Piazza Municipio 1.

La campagna è la versione italiana di Clean Up the World, organizzata da Legambiente dal 1993 e con la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. Essa nasce con l’obiettivo di ripulire strade, piazze, argini di fiumi dai rifiuti abbandonati, ma anche per dire no a pregiudizi e guerre e lanciare un messaggio di pace e speranza.