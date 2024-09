Psaut Capaccio, Basile (NM): “Si eviti la chiusura, una decisione scellerata che mette a rischio la vita dei cittadini”

Psaut Capaccio, Basile (NM): “si eviti la chiusura” “E nel frattempo qui si muore!”. Non usa mezzi termini la segreteria cittadina Capaccio Paestum e dirigente provinciale di Noi Moderati, Teresa Basile che interviene in merito alla notizia della chiusura del Psaut di Piazza Santini, nelle ore notturne, dal 15 settembre prossimo.

“Una decisione scellerata che mette a rischio la vita di tanti cittadini e si avvia a quello che è lo scopo finale: la chiusura definitiva anche se non vi è alcuna conferma ufficiale da parte dell’Asl di Salerno. Le voci di questi ultimi giorni confermano l’allarme ma noi non ci stiamo – ha detto la Basile – Il diritto alla salute viene continuamente calpestato da una politica scellerata dei tagli, senza poter ricucire nulla. Il nostro Psaut ha svolto per anni un lavoro importante, facendo migliaia di accessi di primo soccorso che hanno permesso di snellire le lunghe file nei vari pronto soccorso degli ospedali del salernitano”.

Noi Moderati lancia un appello a tutte le forze politiche, a tutte le forze civiche presenti sul territorio, ad associazioni e liberi cittadini: “è il momento di unirci e fare sentire la nostra voce. È il momento di organizzare incontri, manifestazioni e tutto ciò che può essere opportuno in questo momento perché con la nostra salute nessuno deve scherzare! Noi ci siamo! Il diritto alla salute non ha colori politici!”, ha aggiunto la coordinatrice cittadina di Noi Moderati Capaccio Paestum.