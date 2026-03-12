Attualità

Protocollo Unisa-Ance Aies: formazione e impresa per i professionisti di domani

Tra le prospettive dell’accordo c’è anche la volontà di rafforzare il rapporto tra Ateneo

Federica Inverso

Un importante Protocollo d’Intesa è stato firmato, questa mattina, tra l’Ateneo di Salerno e ANCE AIES Salerno, l’associazione che rappresenta gli imprenditori edili del territorio. Un’intesa che nasce con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte nei settori della formazione, della ricerca applicata e della pianificazione strategica territoriale, con particolare attenzione al mondo delle infrastrutture e della rigenerazione urbana e che rafforza il dialogo tra università e sistema produttivo.

Focus del protocollo

Uno degli aspetti più rilevanti del protocollo riguarda proprio il ruolo dei giovani universitari. L’accordo punta infatti a costruire percorsi formativi sempre più vicini alle esigenze delle imprese, preparando studenti e laureati a entrare nel mondo del lavoro con competenze tecniche, progettuali e manageriali in linea con le trasformazioni del settore edilizio e delle infrastrutture.

La finalità

L’obiettivo è formare i professionisti del domani. Tra le prospettive dell’accordo c’è anche la volontà di rafforzare il rapporto tra Ateneo e città, riportando sempre più l’università nel cuore di Salerno, con particolare attenzione agli spazi dell’ex tribunale, che potrebbero diventare luoghi dedicati alla formazione, all’innovazione e al dialogo tra università, istituzioni e mondo imprenditoriale.

