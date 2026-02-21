Protesta e caos nel carcere di Salerno: la zona orientale svegliata dalle urla dei detenuti

Un’alba di tensione nella zona orientale di Salerno, dove i residenti del quartiere Fuorni sono stati svegliati da una protesta rumorosa proveniente dall’interno dell’istituto penitenziario. I detenuti hanno manifestato il proprio dissenso battendo oggetti contro le inferriate e urlando all’unisono dalle celle, creando un clima di forte agitazione che è stato chiaramente percepito anche all’esterno della struttura.

Le possibili cause della mobilitazione dei detenuti

Tra le cause che avrebbero portato alla protesta ci sarebbero alcune criticità croniche della struttura, come il sovraffollamento. La pressione sulle infrastrutture carcerarie e le condizioni di vita dei ristretti sembrano essere al centro del malessere che ha portato alla manifestazione odierna.

Monitoraggio e gestione della situazione

Attualmente la situazione all’interno del carcere di Fuorni è tornata alla normalità stretto monitoraggio delle autorità competenti. Da tempo anche le associazioni che rappresentano i detenuti o le forze di polizia penitenziaria evidenziano alcune problematiche diffuse non solo a Salerno ma anche in altre strutture italiane.