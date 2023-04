Proseguono i lavori di rimozione della posidonia ad Agropoli: ecco la situazione al Lido Azzurro

Proseguono i lavori di rimozione della Posidonia sulla spiaggia del Lido Azzurro di Agropoli. La nota pianta marina che invade da anni gli arenili agropolesi è sottoposta alle operazioni di vagliatura.

I lavori

Si effettua dunque la procedura di lavaggio dell’accumulo per poi procedere alla separazione della sabbia, che sarà riutilizzata per il rifacimento della spiaggia, da quelle che sono le foglie della Posidonia, comunemente definite alghe che, secondo la legge Salva Mare, possono essere trattate i tre modalità: la re-immissione in mare, il riuso ed utilizzo in Biogas ed in agricoltura oppure essere soggette allo smaltimento diretto. Gli addetti ai lavori, rassicurano sull’avanzamento degli stessi e sono fiduciosi sulla buona riuscita dell’operazione.

Agropoli si conferma comune plastic-free

Agropoli, che di recente ha ricevuto il riconoscimento nazionale “plastic-free” e le cui acque sono state ancora una volta premiate per la loro limpidezza, punta dunque a ridare ai residenti quanto ai turisti un litorale e delle spiagge libere dalle grandi dune di Posidonia che, malgrado le apparenze, attesta e certifica comunque la qualità del mare e la purezza delle sue acque.

Presenti sul posto anche alcuni turisti, ospiti abituali della cittadina agropolese che hanno assistito alle operazioni di pulizia della spiaggia esponendo il loro punto di vista al riguardo.