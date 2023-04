Al via le operazioni di vagliatura della posidonia spiaggiata al lido Azzurro ad Agropoli

A partire dal 11 aprile, la ditta incaricata di vagliare la posidonia spiaggiata sull’arenile del lido Azzurro, antistante via Kennedy, ad Agropoli, avvierà i lavori di delimitazione del cantiere.

Interdizione delle aree interessate fino al 31 maggio

Al fine di consentire gli interventi, le aree interessate saranno interdette fino al 31 maggio, come stabilito dall’apposita ordinanza emessa dal sindaco Roberto Mutalipassi.

Recupero e riutilizzo di posidonia e sabbia

Da palazzo di città hanno dichiarato che l’operazione partirà dagli accumuli, per poi passare alla posidonia spiaggiata di recente. La sabbia ottenuta dalla separazione della posidonia verrà riutilizzata per il ripascimento, mentre per la posidonia ottenuta si ottempererà a quanto disposto dalla legge Salvamare del 17 maggio 2022, che prevede disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare.