Proroga della chiusura stradale verso Sapri fino al 19 dicembre, poi SS18 aperta per le festività

La viabilità lungo il tratto stradale che conduce al confine regionale con Sapri subirà un ulteriore periodo di limitazioni. Secondo quanto comunicato ufficialmente da Anas, la chiusura della tratta resterà in vigore fino alle ore 18.00 di venerdì 19 dicembre. La decisione si è resa necessaria per consentire il completamento dell’attuale fase di interventi, rallentata anche dalle avverse condizioni meteo che hanno colpito l’area nei giorni scorsi.
I motivi del rinvio e l’impatto del maltempo
Il cronoprogramma originale ha subito una variazione a causa della necessità di ultimare i lavori in totale sicurezza. Come sottolineato dall’ente gestore, il maltempo ha inciso direttamente sulle operazioni in corso, rendendo indispensabile estendere il blocco della circolazione per altre 48 ore rispetto a quanto previsto. L’obiettivo primario resta la messa in sicurezza del segmento stradale prima della sospensione temporanea del cantiere.
Ripristino della viabilità per le festività natalizie
Nonostante il prolungamento del fermo, Anas ha confermato un piano di riapertura straordinaria per agevolare il traffico durante le festività. Dopo la riattivazione del transito prevista per venerdì sera, “la circolazione verrà ripristinata (con la conseguente interruzione dei lavori) fino al prossimo 7 gennaio”.
Questa misura è stata adottata specificamente allo scopo di agevolare gli spostamenti del periodo natalizio, garantendo una maggiore fluidità nei collegamenti tra le regioni coinvolte fino al termine dell’Epifania.