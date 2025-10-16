Pronto soccorso di Agropoli, la FP CGIL sollecita l’Asl: “Ora dalle promesse si passi ai fatti”

La FP CGIL Salerno chiede all'ASL di trasformare il Punto di Primo Intervento di Agropoli in Pronto Soccorso

A cura di Comunicato Stampa
Fp Cgil

La FP CGIL di Salerno ha indirizzato una nota ufficiale al Direttore Generale dell’ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto, sollecitando l’immediata trasformazione del Punto di Primo Intervento (PPI) dell’Ospedale di Agropoli in un Pronto Soccorso (PS) pienamente operativo. Il sindacato evidenzia come sia urgente passare “dalle premesse ai fatti” per restituire alla città il servizio minimo previsto dalla normativa.

La nota

Il segretario generale della FP CGIL Salerno, Antonio Capezzuto, ha ricordato l’impegno assunto dal Direttore Generale lo scorso 26 agosto dinanzi al consiglio comunale agropolese, riguardante la rimodulazione dell’atto aziendale per prevedere “l’istituzionalizzazione del Pronto Soccorso (PS) nel breve termine e la riapertura immediata del Punto di Primo Intervento (PPI)”.

La richiesta del sindacato poggia su dati concreti che dimostrano l’inadeguatezza della configurazione attuale. Il DM 70/2015, la normativa di classificazione dell’offerta ospedaliera, prevedrebbe per l’ospedale di Agropoli, classificato come “presidio di area particolarmente disagiata”, un Pronto Soccorso funzionante.

Tuttavia, l’attuale Atto aziendale ASL non lo contempla, mantenendo il Punto di Primo Intervento (PPI), una figura “a scomparsa, o quanto meno non funzionale”, e di norma prevedibile solo fino a 6.000 accessi.

I numeri reali sono nettamente superiori: “nel 2024 il Punto di Primo Intervento di Agropoli ha registrato quasi 12.000 accessi, e a fine agosto 2025 gli accessi erano già 8.000”, sottolinea Capezzuto.

Questi dati, sebbene non raggiungano la soglia di 20.000 prestazioni necessarie per un Pronto Soccorso di base (a causa dell’esclusione dei ricoveri nei reparti), dimostrano come il servizio operi de facto a un livello di intensità ben oltre quello di un PPI.

Carenze di Personale e Misure di Sicurezza Non Attuate

Il sindacato denuncia la carenza di personale (solo tre medici per il PPI, due internisti in Medicina e un medico per la Riabilitazione), ma precisa che questo non può rappresentare un ostacolo insormontabile, citando “esempi eclatanti di Pronto Soccorsi con dotazione pari o inferiore”. La criticità principale risiede nell’assenza di supporto strutturale cruciale.

Leggi anche:

Ospedale di Agropoli: il comitato per la riapertura del pronto soccorso incontra il candidato presidente Roberto Fico

La FP CGIL evidenzia come la reale motivazione della difficoltà di reclutamento sia la mancanza di “supporto cardiologico strutturale e rianimativo”. Inoltre, l’ospedale, in quanto presidio di area disagiata, dovrebbe prevedere anche una day-surgery o una week-surgery (con presenza del chirurgo nelle ore diurne o feriali) per assicurare conforto alle attività del Pronto Soccorso, misura anch’essa non prevista dall’Atto aziendale.

Decongestionare l’Area Nord

Massimiliano Voza, coordinatore medici e degenti SSN FP CGIL, ha commentato l’importanza strategica di Agropoli: “Una porta di accesso alle cure per i turisti cilentani… e i cittadini delle aree interne ad Agropoli consentirebbe la delocalizzazione delle cure, con decongestionamento dell’area nord”.

Voza ha poi insistito sulla necessità di una programmazione efficace, contraria ai tagli indiscriminati: “Si parla spesso di razionalizzazione, ma non bisogna tagliare, piuttosto occorre programmare il miglior utilizzo delle risorse”.

Per garantire maggiore sicurezza ai pazienti e rendere la sede attrattiva per i medici, la proposta del sindacato è chiara: “occorrerebbe un consulente cardiologo con turno 8-20, e un consulente anestesista, anche nell’ambito di una ambulanza rianimativa per trasferimenti ospedalieri in area critica. Oltre alla presenza del chirurgo”.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Teresa Giuliani

Vallo della Lucania, Teresa Giuliani nel Comitato Tecnico Sanitario del Ministero

Un importante incarico che avrà durata triennale

Polla, ufficio postale
3

Polla: nuovamente operativo l’ufficio postale nella versione “Polis”

La sede di Polla è a disposizione dei cittadini da lunedì al…

Municipio Eboli

Eboli, profilo produttivo della Piana del Sele: i dati dell’economia e le prospettive di sviluppo

Si tratta di una pubblicazione che, attraverso un vero e proprio focus,…

Stories

Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati