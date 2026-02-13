Promozione, US Agropoli: attesa per il match di domani. Sfida importante per i delfini

Questo sabato l’Agropoli scende in campo contro il Città di Gragnano in una sfida complicata ma fondamentale per continuare la corsa al primo posto. C’è tanto rammarico per non aver portato a casa i tre punti nell’ultima partita casalinga con il Pagani, ma la prestazione è stata ottima contro la seconda della classe: con questa attitudine i biancazzurri potranno continuare a credere in un difficile ma possibile primo posto.

Trasferta ardua

Il Città di Gragnano ha messo in netta difficoltà il Campagna capolista appena due settimane fa, bloccandolo sul risultato di 1-1 e addirittura segnando la rete del momentaneo vantaggio. Inoltre, i gialloblu vorranno riscattare la netta sconfitta di settimana scorsa, arrivata con un netto 4-0 sul campo del Pompei Soccer.

L’Agropoli non può però sbagliare, serve assolutamente tornare alla vittoria nonostante le difficoltà della gara, a cui si aggiungono due assenze importanti nel reparto offensivo per mister Turco: Donato Capozzoli, che è uscito poco dopo l’inizio della ripresa nella partita con il Pagani, ha risentito di un fastidio all’adduttore e quindi non sarà della partita, stesso destino per Gianmarco Tedesco, che dovrà scontare un turno di squalifica per somma di ammonizioni.

Ai microfoni di InfoCilento è intervenuto l’allenatore, Carmine Turco, che ha parlato delle assenze e delle ostilità della gara: “Domenica abbiamo fatto una buona partita, meritavamo qualcosa in più, siamo stati sfortunati sotto porta. Bisogna migliorare proprio questo, dobbiamo cercare di essere più cinici nella finalizzazione. Tutte le squadre nel girone di ritorno hanno messo un qualcosa in più, è tutt’altro campionato. Il Gragnano si è dimostrato un’ottima squadra già all’andata, bisogna fare una gara importante e dare fondo a tutte le nostre energie fisiche e mentali per portare a casa i tre punti.”

Diretta su InfoCilento

L’ appuntamento è fissato a sabato alle ore 15 su tutti i canali InfoCilento.