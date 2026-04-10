Promozione, trasferta a Pompei per l’Agropoli: Squillante non ammette errori: “Vogliamo la vittoria”

Dopo la sosta pasquale, l’Agropoli torna in campo questo sabato al “Vittorio Bellucci” contro il Pompei Soccer per la giornata 31 del Girone D di Promozione. I delfini vengono dalla splendida vittoria contro il capolista Campagna, arrivata due settimane fa al “Guariglia”, la terza consecutiva.

L’effetto Squillante e la classifica

Da quando è subentrato mister Squillante sono arrivate appunto tre vittorie in tre partite, che hanno permesso ai delfini di blindare un posto ai playoff e allontanare il “fantasma Pompei”: il distacco tra le due squadre era di appena 3 punti un mese fa, quando l’Agropoli pareggiò a Montoro contro l’ultima in classifica sancendo l’esonero di Carmine Turco.

Il Pompei ha giocato tre mesi di calcio quasi perfetti a partire da Natale: otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta hanno dato vita ad una rimonta da sogno per gli uomini di Minichini, ma l’ambizione playoff si è frenata dopo due sconfitte nelle ultime due partite: prima quella clamorosa in casa con la Calpazio, poi il passivo pesante di 3-0 a Campagna hanno allontanato i giallorossi da Agropoli e Atletico San Gregorio.

Il momento della verità

Pertanto, questa partita ha assunto nel giro di un mese tutt’altro significato, complici i meriti dell’Agropoli, che ora va a caccia del miglior piazzamento playoff possibile, e la caduta del Pompei il quale vorrà chiudere bene il campionato e magari vendicare il 5-1 subito all’andata al “Guariglia”.

Le parole di Luigi Squillante: “Abbiamo lavorato tanto durante la sosta, sabato c’è solo un risultato ed è la vittoria. È un momento topico, dobbiamo vincere per sperare in una buona posizione. Sto vedendo una squadra che mi segue, si fida del suo generale e chi giocherà dovrà dare il 110%: non possiamo sbagliare.”

L’appuntamento per Pompei Soccer-Agropoli è fissato a sabato pomeriggio su tutti i canali InfoCilento.