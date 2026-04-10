Campionati Provinciali

Promozione, trasferta a Pompei per l’Agropoli: Squillante non ammette errori: “Vogliamo la vittoria”

L'Agropoli di mister Squillante sfida il Pompei Soccer nella 31ª giornata. Obiettivo: quarta vittoria consecutiva per il miglior piazzamento playoff

Augusto Salerno

Dopo la sosta pasquale, l’Agropoli torna in campo questo sabato al “Vittorio Bellucci” contro il Pompei Soccer per la giornata 31 del Girone D di Promozione. I delfini vengono dalla splendida vittoria contro il capolista Campagna, arrivata due settimane fa al “Guariglia”, la terza consecutiva.

L’effetto Squillante e la classifica

Da quando è subentrato mister Squillante sono arrivate appunto tre vittorie in tre partite, che hanno permesso ai delfini di blindare un posto ai playoff e allontanare il “fantasma Pompei”: il distacco tra le due squadre era di appena 3 punti un mese fa, quando l’Agropoli pareggiò a Montoro contro l’ultima in classifica sancendo l’esonero di Carmine Turco.

Il Pompei ha giocato tre mesi di calcio quasi perfetti a partire da Natale: otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta hanno dato vita ad una rimonta da sogno per gli uomini di Minichini, ma l’ambizione playoff si è frenata dopo due sconfitte nelle ultime due partite: prima quella clamorosa in casa con la Calpazio, poi il passivo pesante di 3-0 a Campagna hanno allontanato i giallorossi da Agropoli e Atletico San Gregorio.

Il momento della verità

Pertanto, questa partita ha assunto nel giro di un mese tutt’altro significato, complici i meriti dell’Agropoli, che ora va a caccia del miglior piazzamento playoff possibile, e la caduta del Pompei il quale vorrà chiudere bene il campionato e magari vendicare il 5-1 subito all’andata al “Guariglia”.

Le parole di Luigi Squillante: “Abbiamo lavorato tanto durante la sosta, sabato c’è solo un risultato ed è la vittoria. È un momento topico, dobbiamo vincere per sperare in una buona posizione. Sto vedendo una squadra che mi segue, si fida del suo generale e chi giocherà dovrà dare il 110%: non possiamo sbagliare.”

L’appuntamento per Pompei Soccer-Agropoli è fissato a sabato pomeriggio su tutti i canali InfoCilento.

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