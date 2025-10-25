Promozione: Pari per la Calpazio a Montoro, vittoria esterna per la Poseidon

Tris della Poseidon a Palomonte, pareggio casalingo per la Calpazio

A cura di Ernesto Rocco

La settima giornata del campionato di Promozione – Girone D regala emozioni contrastanti alle squadre cilentane.

Pari Calpazio

La Calpazio, dopo un avvio di gara difficile culminato con il doppio svantaggio nel primo tempo, riesce nella ripresa a reagire con determinazione e qualità, trovando un prezioso pareggio per 2-2 sul campo della Virtus Montoro. Un punto importante che conferma la capacità dei granata di non arrendersi mai.

Festa Poseidon

Sorride invece pienamente la Poseidon, protagonista di una vittoria netta e convincente per 0-3 sul campo del Real Palomonte. La squadra cilentana ha imposto il proprio gioco sin dai primi minuti, mantenendo sempre il controllo della partita.

A decidere l’incontro le reti di Bellizzio, D’Attilio e Tavarone, che regalano tre punti fondamentali in chiave salvezza e una boccata d’ossigeno preziosa per la classifica.

s
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Basket: Prima vittoria esterna per la Polisportiva Basket Agropoli

I delfini si impongono di quattordici punti a Casalnuovo

Sapri, Gentile su elezioni regionali: “pieno supporto solo al presidente Fico”

La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali è entrata ormai nel…

Controlli incessanti per la salvaguardia dell’ambiente Capaccio Paestum

Interventi in una zona di interesse naturale ed archeologico

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79