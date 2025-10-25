Promozione: Pari per la Calpazio a Montoro, vittoria esterna per la Poseidon

La settima giornata del campionato di Promozione – Girone D regala emozioni contrastanti alle squadre cilentane.
Pari Calpazio
La Calpazio, dopo un avvio di gara difficile culminato con il doppio svantaggio nel primo tempo, riesce nella ripresa a reagire con determinazione e qualità, trovando un prezioso pareggio per 2-2 sul campo della Virtus Montoro. Un punto importante che conferma la capacità dei granata di non arrendersi mai.
Festa Poseidon
Sorride invece pienamente la Poseidon, protagonista di una vittoria netta e convincente per 0-3 sul campo del Real Palomonte. La squadra cilentana ha imposto il proprio gioco sin dai primi minuti, mantenendo sempre il controllo della partita.
A decidere l’incontro le reti di Bellizzio, D’Attilio e Tavarone, che regalano tre punti fondamentali in chiave salvezza e una boccata d’ossigeno preziosa per la classifica.