Promozione: l’Agropoli torna al successo. I delfini battono il Victoria Marra per 2-0

L’Agropoli ritrova i tre punti al “Guariglia” dopo la sconfitta interna di domenica scorsa: le reti di Capozzoli e Ribeiro piegano gli scafatesi del Victoria Marra.

La partita

Dopo i primi venti minuti abbastanza bloccati, complice una buona organizzazione difensiva della squadra ospite, l’Agropoli inizia a macinare gioco e costruire le prime palle-gol, succede tutto tra il 20′ e il 30′: prima il sinistro in diagonale di De Luise che termina sul fondo, poi il cross all’indietro di Capozzoli dove nessun calciatore biancoazzurro raggiunge l’appuntamento con il gol, e a infine ancora De Luise sfiora il gol in spaccata dopo un cross radente in area di rigore, il numero 9 non riesce a impattare bene il pallone che sarebbe valso il vantaggio agropolese.

Nel secondo tempo non cambia il canovaccio della gara, almeno fino al gol di Donato Capozzoli, che sfrutta l’indecisione di Ammendola, gli scippa il pallone regolarmente in pressione e trafigge Cirillo con un sinistro vincente all’angolino.

L’Agropoli ha poi il controllo del match e costruisce altre potenziali occasioni per il raddoppio, ma a poco più di 20 minuti dalla fine rischia di cambiare la partita l’arbitro espelle Cusanno: il calciatore italo-francese entra in scivolata su Bruno in maniera troppo irruenta secondo il direttore di gara Parisi che sventola il cartellino rosso al difensore biancoazzurro.

Nonostante l’uomo in più, gli attacchi del Victoria Marra sono poco efficaci e Stasi non è mai realmente messo alla prova se non per qualche docile conclusione.

Infine, nell’ultima palla disponibile per pareggiare i conti per gli ospiti e con tutto il Victoria Marra nell’area di rigore agropolese, Ribeiro recupera il pallone, conduce in solitaria tutto il prato del Guariglia fino alla porta di Cirillo: destro vincente all’angolino e match chiuso. L’Agropoli trova la prima vittoria del suo 2026.

La classifica

I delfini tornano al terzo posto con 33 punti, al pari del Città di Pontecagnano che ieri ha pareggiato a Roccapiemonte, e dell’Atletico Pagani, in attesa però del recupero dello scontro diretto a San Gregorio Magno rinviato ieri a causa del maltempo.

I delfini inoltre allungano sulla Poseidon, sconfitta ieri a Pompei: sono quattro i punti di distacco tra le due formazioni che si sfideranno nel derby del prossimo weekend. Rimane il distacco di 10 punti dal Città di Campagna, che nel pomeriggio ha facilmente battuto il Palomonte con un netto passivo di 6-0.