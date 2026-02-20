Promozione: l’Agropoli a Faiano per il riscatto

L’Agropoli ha l’obbligo di archiviare la disfatta di mercoledì, partita che ha visto il Centro Storico Salerno vincere al “Guariglia” con una rete a inizio ripresa di Maiolino. Una sconfitta che ha inevitabilmente lasciato strascichi e tantissima delusione, poiché i delfini hanno quasi definitivamente abbandonato la corsa al titolo. Ci sono state da parte dell’ambiente forti critiche nei confronti del lavoro dell’allenatore Carmine Turco, che mantiene però il suo incarico nonostante non siano mancate delle riflessioni anche nella società biancazzurra.

Una partita complicata

Al netto di ciò, l’Agropoli non può più permettersi ulteriori passi falsi e, con il primo posto ormai sfumato, è pressoché obbligatorio centrare i playoff con il miglior piazzamento possibile: il terzo posto sembra essere la situazione più abbordabile vista la fuga di Atletico Pagani e Città di Campagna. La prima delle ultime 9 battaglie è molto impegnativa: il Faiano è una buonissima squadra che fa del proprio campo un “fortino”, di fatto ha perso solo 3 delle 11 partite disputate al “23 Giugno 1978” contro Pagani, Rocchese e Campagna, viene tra l’altro da due sconfitte consecutive, per cui ci sarà grande voglia di riscatto anche per i biancoverdi.

Il Faiano ha ben poco da chiedere a questo campionato, essendo ampiamente già salvo e lontano ben 8 punti dalla zona playoff, la squadra di Ceresoli si concentrerà verosimilmente sulla semifinale di ritorno di Coppa Campania in casa del Real San Martino, prevista l’11 Marzo, che rappresenta ormai il vero obiettivo stagionale.

Le parole di mister Turco

Dopo la partita con il Centro Storico, mister Turco è stato chiaro ai microfoni di InfoCilento riguardo la fiducia nella sua squadra per la gara di domani: “I ragazzi hanno l’esperienza giusta per mettere da parte questa prestazione. Saremo pronti a ripartire cercando di cogliere i tre punti a Faiano.” L’appuntamento è fissato a domani alle ore 15 su tutti i nostri canali InfoCilento per questa sfida delicatissima per il futuro dell’Agropoli.