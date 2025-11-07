Promozione: il punto sulla decima giornata

Decima giornata del campionato di Promozione, Girone D, che propone sfide interessanti per le squadre cilentane.

L’Agropoli e la Poseidon saranno impegnate tra le mura amiche, mentre la Calpazio farà visita alla capolista Città di Campagna.

Agropoli, impegno interno con il Montoro

Dopo l’ottima prova negli ottavi di Coppa Campania, l’US Agropoli torna in campo allo stadio “Raffaele Guariglia” per affrontare il Montoro, fanalino di coda del girone.

Sulla carta il pronostico sembra chiuso, ma le fatiche della Coppa potrebbero pesare. Mister Turco ha infatti concesso riposo a qualche elemento chiave per gestire al meglio le energie in vista del campionato.

In attacco dovrebbe essere confermato il tridente Tedesco–Rabbeni–Capozzoli, mentre in difesa spazio alla coppia Itri–Cusanno. In mediana pronti Caruso, Ribeiro e Iorio.

Un testacoda da non sottovalutare, con l’Agropoli che punta a consolidare la propria posizione e a dare l’assalto alla vetta.

Poseidon, sfida diretta con il Città di Gragnano

La Poseidon, rinvigorita dal successo esterno sul campo dell’Atletico Pagani, ospita il Città di Gragnano, distante appena due punti in classifica.

I granata di mister Voza , reduci anche dal successo in Coppa, vogliono dare continuità al momento positivo e restare agganciati al gruppo di testa. Una vittoria potrebbe aprire scenari interessanti in chiave alta classifica.

Calpazio, trasferta proibitiva a Campagna

Dopo il turno di riposo, la Calpazio torna in campo con una delle sfide più difficili della stagione: la trasferta sul campo del Città di Campagna, attuale capolista.

Per la squadra di mister Pecora sarà un banco di prova importante: i granata cercheranno il colpaccio esterno per muovere la classifica e, magari, dare una mano all’Agropoli nella corsa al primo posto.