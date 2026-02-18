Promozione: il Centro Storico Salerno espugna il “Guariglia”, guarda la partita integrale

Pomeriggio amaro per l’Agropoli nel turno infrasettimanale di campionato. I delfini cadono tra le mura amiche contro un solido Centro Storico Salerno, che riesce a strappare l’intera posta in palio grazie a una rete di Maiolino siglata all’inizio della ripresa (leggi la cronaca del match).

Nonostante l’assedio finale e un calcio di rigore a favore che avrebbe potuto riaprire i giochi nel finale, la formazione di casa non è riuscita a trovare la via del pareggio, scivolando a dieci lunghezze dalla vetta della classifica. Per l’Agropoli si tratta di una battuta d’arresto pesante che complica la rincorsa al primo posto, rendendo ora fondamentale blindare il posizionamento in chiave playoff.

Per chi volesse rivivere tutte le emozioni del match, i gol e gli episodi dubbi che hanno caratterizzato la sfida del “Guariglia”, è disponibile la versione integrale della gara proposta on demand.