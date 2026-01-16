Promozione: Agropoli verso il derby con tanti infortuni

Si preannuncia uno scontro infuocato quello allo stadio “Mario Vecchio”. La giornata 19 del Girone D di promozione ci regala una partita dalle grandi occasioni: Poseidon e Agropoli sono pronte a darsi battaglia in una sfida cruciale per il prosieguo del campionato. La Poseidon si trova al sesto posto con 29 punti e sta conducendo un gran campionato, anche al di sopra delle aspettative iniziali, nonostante ha avuto un avvio di 2026 complicato con due sconfitte esterne a Campagna e Pompei. La prima partita casalinga del nuovo anno è di grande fascino, per cui i granata cercheranno in tutti i modi di vincere la partita in un ambiente che si prevede essere molto caldo.

L’Agropoli torna al terzo posto

L’Agropoli viene dall’importante successo in casa contro il Victoria Marra e, complici i risultati favorevoli sugli altri campi(compreso il recupero di Atletico San Gregorio-Atletico Pagani giocato in settimana), é tornata al terzo posto con 33 punti a pari merito con Città di Pontecagnano e San Gregorio, a -1 dal Pagani secondo, mentre continua la fuga del Campagna a 43 punti in testa alla classifica.

La distanza tra Poseidon e Agropoli è quindi di soli 4 punti: i granata, occupando al momento la prima posizione non valevole per la qualificazione ai playoff, saranno sovrastimolati dal poter accorciare sul “gruppone” che naviga la zona più interessante del campionato, mentre i biancoazzurri hanno assolutamente intenzione di ipotecarla allungando sulla Poseidon stessa per poi continuare la disperata rincorsa al Campagna con maggiore tranquillità.

Le parole di mister Turco

L’Agropoli spera di recuperare Tedesco e Rabbeni almeno per la panchina, mentre Itri è ancora fermo ai box, e Cusanno è squalificato dopo l’espulsione di domenica scorsa. Mister Turco ha parlato del peso di questa partita ai microfoni di InfoCilento: “Abbiamo una partita importante. La Poseidon è una buona squadra, Paestum è sempre un campo difficile: la nostra attenzione deve essere massimale, dobbiamo cercare di interpretare alla partita nel migliore dei modi sin dai primi minuti della gara.

Diretta su InfoCilento

Questa per noi è un’altra partita fondamentale per il nostro percorso, la squadra lo sa. Ci aspettiamo dalla squadra una prova di grande carattere, di grande intensità fisica e di grande qualità tecnica.” Questo e tanto altro in una partita carica di emozioni, l’appuntamento è fissato per sabato alle ore 15 su tutti i canali InfoCilento.