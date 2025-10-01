Proiettile al presidente Apolito, condanna del gruppo di Fratelli d’Italia

Il gruppo di Fratelli d’Italia presso la Comunità Montana Alento Monte Stella, rappresentato dai consiglieri Modesto Del Mastro e Luigi Guerra, esprime vicinanza al presidente dell’ente Michele Apolito, destinatario di minacce e di una busta contenente un proiettile. Il primo è anche consigliere sia provinciale che nel centro di Serramezzana, il secondo sindaco di Lustra.

La posizione di Fratelli d’Italia

“Al di là degli scontri politici e di una situazione che ci vede contrapposti sul piano amministrativo – le loro parole – non possiamo rimanere muti dinnanzi ad un fatto del genere. Arrivare a minacciare un sindaco, che rappresenta la Repubblica, è un qualcosa di spregevole – aggiungono – esprimiamo la nostra piena solidarietà al presidente, certi che nessuna intimidazione potrà fermare il suo impegno a difesa delle istituzioni e della comunità. In momenti come questi è fondamentale ribadire che la violenza non avrà mai la meglio sul senso di responsabilità e sulla dedizione a servizio del bene comune”.

“Siamo convinti che proseguirà con la stessa determinazione il percorso intrapreso, con l’obiettivo di garantire legalità, sviluppo e sicurezza ai cittadini – concludono – a lui va la nostra vicinanza umana e politica, con l’auspicio che dalle istituzioni e dalla società arrivi un segnale forte e chiaro di condanna verso chi pensa di poter minare con la paura il lavoro di chi rappresenta la collettività”.