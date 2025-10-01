«Farai la fine di Angelo Vassallo»: proiettile consegnato al presidente della Comunità Montana Michele Apolito

Due lettere minatorie recapitate nei giorni scorsi al presidente della Comunità Montana Alento - Monte Stella e sindaco di Ogliastro Cilento

A cura di Ernesto Rocco
Michele Apolito

Un grave atto intimidatorio ai danni del sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella, Michele Apolito. Due lettere anonime sono state recapitate all’amministratore cilentano: una presso la sede municipale e l’altra presso la sede dell’Ente montano a Laureana Cilento.

Entrambe le missive contenevano minacce; una di esse includeva anche un proiettile calibro 7,65, utilizzato principalmente dalla fine dell’Ottocento fino agli anni Ottanta del Novecento, considerato tra i più potenti per pistole semiautomatiche.

Le minacce a Michele Apolito

In una delle lettere era presente una frase che non lascia spazio a dubbi: «Stai facendo troppo il galletto alla Comunità Montana, stai attento che farai la fine di Angelo Vassallo». Questo sarebbe il contenuto di una delle missive.

Michele Apolito è apparso preoccupato per l’accaduto, anche perché alla Comunità Montana si stanno vivendo forti tensioni: prima le polemiche in seno all’assise, con una netta divisione; poi alcuni provvedimenti che hanno interessato i dipendenti.

All’indomani delle elezioni, Apolito aveva annunciato la volontà di dotarli di GPS per verificare la loro attività lavorativa; più di recente, ha adottato un provvedimento che impedisce ai dipendenti di ricoprire ruoli politico-amministrativi continuando a svolgere le loro mansioni presso l’Ente montano.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri della stazione di Torchiara.

