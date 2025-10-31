Processione Eucaristica a Salerno: la città si prepara a vivere un’intensa notte di fede

L’Arcivescovo Bellandi invita alla Processione Eucaristica del 31 ottobre a Salerno: un segno di fede e speranza per la città.

A cura di Redazione Infocilento
Andrea Bellandi

Alla vigilia della solennità di Tutti i Santi, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, invita fedeli e giovani a partecipare alla Processione Eucaristica che si terrà oggi, 31 ottobre 2025, con partenza alle 21 dalla Chiesa di San Giorgio e arrivo in Piazza della Libertà, dove seguirà un’intensa Adorazione Eucaristica presieduta dallo stesso Arcivescovo.

Un momento di adorazione per tutta la comunità

L’iniziativa nasce come prosecuzione del forte momento spirituale vissuto durante la Veglia del Giubileo dei giovani lo scorso agosto. Mons. Bellandi ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento, spiegando che si tratta di un invito rivolto «a tutti i giovani salernitani, esteso poi a tutti i fedeli», con l’intento di rinnovare la fede e la comunione nella città.

Richiamando le parole di Papa Leone, l’Arcivescovo ha ricordato che «ogni volta che adoriamo Cristo nell’Eucaristia, i nostri cuori si uniscono a Lui», evidenziando così il profondo significato spirituale del gesto.

“Luce del-nel mondo”: un segno di speranza

L’evento, intitolato “Luce del-nel mondo”, vuole essere un segno di speranza e testimonianza cristiana in un periodo segnato da incertezze e difficoltà. Mons. Bellandi ha espresso il desiderio che questa iniziativa rappresenti «un bagliore di speranza per tutti, in questo tempo circondato spesso da tenebre oscure».

Durante la processione, l’Eucaristia attraverserà le strade del centro cittadino, portando un messaggio di fede, consolazione e rinnovamento. Come ha sottolineato l’Arcivescovo, «Gesù, Luce del mondo, attraverserà le nostre strade per illuminare, consolare e rinnovare i cuori».

