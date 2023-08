Problema tecnico al Metrò del Mare: passeggeri rientrati in porto in autobus

Ancora problemi per il Metrò del Mare e per i passeggeri che avevano scelto questa mattina di partire dal Cilento per raggiungere Capri. Lungo il viaggio di ritorno, infatti, l’imbarcazione ha avuto un guasto tecnico ed è rimasta ferma ad Acciaroli dove resterà ormeggiata fino a domani. Una disavventura per le circa venti persone che avrebbero dovuto raggiungere i porti di Palinuro (alle ore 19:30) e Sapri (alle 20:15). I passeggeri hanno dovuto far rientro nei porti di partenza in autobus.

I disagi

Una disavventura, quella di questa sera, che segue quelle delle scorse settimane quando il Metrò del Mare ha avuto difficoltà ad attraccare ad Agropoli (porto poi cancellato dalle tratte) e a San Marco di Castellabate dove sono stati effettuato vari tentativi prima di riuscire ad attraccare.

A ciò si aggiunge il fatto che la Regione avrebbe dovuto attivare il servizio a giugno mentre è partito soltanto ad inizio agosto.