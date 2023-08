Metrò del mare, il primo giorno di servizio in Cilento è una delusione. Domani servizio al via da San Marco

Dopo tanta attesa e continui ritardi, il metrò del mare, quest’oggi, ha debuttato con il suo servizio presso i porti del Cilento. Non tutto è andato, però, come previsto. All’arrivo a Napoli, infatti, non risultano turisti a bordo che hanno usufruito del servizio in uno dei porti del territorio tra Acciaroli, Sapri, Palinuro e Castellabate. Anzi, diverse problematiche sono sorte proprio nel porto turistico di San Marco di Castellabate, dove il mezzo si è incagliato, necessitando del supporto da parte della Guardia Costiera della locale stazione per fuoriuscirne.

Le polemiche

Alla luce di questo flop, non sono mancate le critiche. Anche Luisa Maiuri, ex Sindaco F.F. del Comune di Castellabate, ha polemizzato: “C’era una volta il metrò del mare. Che vergogna, ennesima figuraccia. Completa assenza di programmazione. La fretta di annunciare l’inizio di un servizio a stagione turistica inoltrata. Cilento, questo sconosciuto. Alziamo la testa”

Focus su Castellabate

Riguardo proprio la situazione nel Comune di Castellabate, ieri è arrivato il collaudo decisivo del metrò del mare che ha superato i test necessari per l’approvazione del servizio nel porto turistico di San Marco. Questa mattina, il mezzo marino si è incagliato ma, come fanno sapere dall’Amministrazione Comunale, si è trattato solo di un inconveniente tecnico. Il metrò garantirà il suo regolare operato fino al termine della stagione estiva.

Le parole del sindaco

“Il metrò del mare rappresenta, seppur partito in ritardo, un servizio di notevole rilevanza come collegamento via mare di alcune bellissime località della Campania. Ci siamo fortemente battuti affinché le prove tecniche e le apposite verifiche fossero terminate con celerità per garantire questo servizio il prima possibile. I nostri turisti, i nostri concittadini potranno fruire di questo collegamento via mare per continuare a vivere le loro vacanze estive. Castellabate continua a confermarsi meta turistica di qualità da vivere, visitare ed amare” afferma il Sindaco Marco Rizzo.