“Detto tra Noi” in compagnia della cantautrice Alfina Scorza

Torna l’appuntamento con Detto tra Noi, il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospite di questa settimana, la cantautrice Alfina Scorza. Raffinata e mai scontata nella sua ricerca musicale, Alfina ha maturato nel tempo un’identità ben definita – anche grazie alla collaborazione con il chitarrista e arrangiatore Pasquale Curcio – e il suo sound si caratterizza per un mix di pop, jazz e folk. Tantissimi per lei i riconoscimenti e i successi su palchi importanti come quelli del Premio Bindi e del Premio Tenco. Attualmente Alfina Scorza è anche docente di Canto Pop presso il conservatorio di Benevento.

Detto tra Noi va in onda ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT, in streaming su InfoCilento.it e in replica il venerdì subito dopo l’edizione l’edizione del telegiornale delle 13:55