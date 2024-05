Eboli: 100 anni per la signora Angiolina Castoro

Una grande festa è stata organizzata per la signora Angiolina nel giorno del suo centesimo compleanno.

La festa

L’invito già da qualche giorno inoltrato dai volontari dell’Oratorio Giovanni XXIII del rione Paterno è stato rivolto a tutta la comunità che questa sera si è raccolta in preghiera per una Santa Messa e

per una grande festa di compleanno in onore della signora Angiolina a cui ha preso parte anche il Sindaco di Eboli Mario Conte.

Comunità parrocchiale in festa e famiglia riunita in occasione del centenario della signora Angiolina Castoro.