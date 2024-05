Torre Orsaia: nessun tentativo di violenza sessuale, 61enne assolto da tutte le accuse

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha assolto Angelo Zumpano, 61enne residente a Torre Orsaia, dall’accusa di violenza sessuale e stalking nei confronti della sua ex convivente. Il giudice Mauro Trincali ha emesso la sentenza lo scorso 18 aprile, stabilendo che “il fatto non sussiste”.

La vicenda

Zumpano, difeso dagli avvocati Rocco Colicigno e Giovanni Mazzeo, era stato denunciato dalla ex compagna nel settembre 2021 per presunti reati di stalking, violenza sessuale ed evasione. All’epoca dei fatti, l’uomo era sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare per lo sconto di una pena residuale di un precedente reato: il tentato omicidio del compagno della sorella.

Dopo la denuncia e l’avvio del codice rosso, Zumpano era stato nuovamente arrestato e condotto nel carcere di Vallo della Lucania. Tuttavia, lo scorso luglio 2022, dopo la seconda udienza dibattimentale, è stato scarcerato. Durante l’udienza, infatti, il quadro accusatorio è stato modificato: le presunte violenze e i maltrattamenti sono stati circoscritti a un periodo più breve rispetto a quello precedentemente indicato dalla donna, ovvero tra luglio e settembre 2021. Inoltre, dalle indagini non è emerso alcun tentativo di violenza nei confronti della 46enne.

La sentenza

Alla luce di questi elementi, il giudice Trincali ha assolto Zumpano dall’accusa di violenza sessuale e stalking. L’unica condanna, con pena sospesa, è stata quella a un anno e quattro mesi per l’evasione.