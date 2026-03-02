Primavera in anticipo nel salernitano: sole e temperature miti tra Cilento e Vallo di Diano

L’inizio di marzo 2026 si apre nel segno della stabilità atmosferica per la provincia di Salerno. Un campo di alta pressione sta garantendo condizioni di tempo asciutto e temperature che, in molte zone del territorio, superano le medie stagionali, offrendo un assaggio di primavera precoce soprattutto nell’area sud della provincia.

Previsioni per lunedì 2 marzo 2026

La giornata odierna vede il transito di alcune velature e nubi stratificate, più compatte durante le prime ore del mattino ma in progressivo diradamento.

Cilento e Vallo di Diano : Sull’area sud, i cieli si presentano parzialmente nuvolosi con ampie schiarite previste tra il tardo pomeriggio e la serata. Le zone interne del Vallo di Diano godono di una buona stabilità, sebbene con foschie mattutine in rapido sollevamento.

: Sull’area sud, i cieli si presentano parzialmente nuvolosi con ampie schiarite previste tra il tardo pomeriggio e la serata. Le zone interne del Vallo di Diano godono di una buona stabilità, sebbene con foschie mattutine in rapido sollevamento. Temperature : Valori gradevoli con massime che si attestano intorno ai 15°C lungo la fascia costiera, mentre le minime notturne si mantengono fresche, oscillando tra i 9°C e i 11°C .

: Valori gradevoli con massime che si attestano intorno ai lungo la fascia costiera, mentre le minime notturne si mantengono fresche, oscillando tra i e i . Vento e mare: I venti soffiano deboli dai quadranti settentrionali al mattino, con una rotazione da sud-ovest nel pomeriggio. Il mare si mantiene quasi calmo o poco mosso, con onde che non superano i 10 cm lungo i litorali cilentani.

Previsioni per martedì 3 marzo 2026

Per la giornata di martedì è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche grazie al rinforzo dell’anticiclone.

Condizioni meteo : Il sole sarà il protagonista indiscusso su tutta la provincia meridionale. Si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, con qualche isolata nube di passaggio soltanto in serata.

: Il sole sarà il protagonista indiscusso su tutta la provincia meridionale. Si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, con qualche isolata nube di passaggio soltanto in serata. Temperature : In aumento le massime, che potranno raggiungere i 17°C nelle località protette del Cilento meridionale e nelle pianure del Sele. Le minime resteranno stabili intorno ai 10°C .

: In aumento le massime, che potranno raggiungere i nelle località protette del Cilento meridionale e nelle pianure del Sele. Le minime resteranno stabili intorno ai . Vento e mare: Ventilazione debole a regime di brezza. Il mare risulterà ancora calmo, ideale per le prime attività all’aperto lungo le coste di Palinuro e Marina di Camerota.

Tendenza per i giorni successivi

Il dominio dell’alta pressione dovrebbe persistere anche nella giornata di mercoledì 4 marzo, mantenendo il clima mite. Tuttavia, i modelli meteorologici indicano un possibile aumento della nuvolosità verso la seconda metà della settimana.

Tra giovedì e venerdì, infiltrazioni di aria più umida potrebbero portare nubi più consistenti e qualche isolato piovasco, ma senza causare un drastico calo termico. La tendenza a lungo termine suggerisce una variabilità tipica del mese di marzo, con l’alternanza di giornate soleggiate e rapidi passaggi perturbati.