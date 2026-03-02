Attualità

Primavera in anticipo nel salernitano: sole e temperature miti tra Cilento e Vallo di Diano

Le previsioni meteo per il 2 e 3 marzo 2026 in provincia di Salerno. Tempo stabile e clima mite nell'area sud, dal Cilento al Vallo di Diano

Ernesto Rocco
Sapri spiaggia

L’inizio di marzo 2026 si apre nel segno della stabilità atmosferica per la provincia di Salerno. Un campo di alta pressione sta garantendo condizioni di tempo asciutto e temperature che, in molte zone del territorio, superano le medie stagionali, offrendo un assaggio di primavera precoce soprattutto nell’area sud della provincia.

Previsioni per lunedì 2 marzo 2026

La giornata odierna vede il transito di alcune velature e nubi stratificate, più compatte durante le prime ore del mattino ma in progressivo diradamento.

  • Cilento e Vallo di Diano: Sull’area sud, i cieli si presentano parzialmente nuvolosi con ampie schiarite previste tra il tardo pomeriggio e la serata. Le zone interne del Vallo di Diano godono di una buona stabilità, sebbene con foschie mattutine in rapido sollevamento.
  • Temperature: Valori gradevoli con massime che si attestano intorno ai 15°C lungo la fascia costiera, mentre le minime notturne si mantengono fresche, oscillando tra i 9°C e i 11°C.
  • Vento e mare: I venti soffiano deboli dai quadranti settentrionali al mattino, con una rotazione da sud-ovest nel pomeriggio. Il mare si mantiene quasi calmo o poco mosso, con onde che non superano i 10 cm lungo i litorali cilentani.

Previsioni per martedì 3 marzo 2026

Per la giornata di martedì è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche grazie al rinforzo dell’anticiclone.

Leggi anche:

Weekend nel salernitano all’insegna della variabilità
  • Condizioni meteo: Il sole sarà il protagonista indiscusso su tutta la provincia meridionale. Si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, con qualche isolata nube di passaggio soltanto in serata.
  • Temperature: In aumento le massime, che potranno raggiungere i 17°C nelle località protette del Cilento meridionale e nelle pianure del Sele. Le minime resteranno stabili intorno ai 10°C.
  • Vento e mare: Ventilazione debole a regime di brezza. Il mare risulterà ancora calmo, ideale per le prime attività all’aperto lungo le coste di Palinuro e Marina di Camerota.

Tendenza per i giorni successivi

Il dominio dell’alta pressione dovrebbe persistere anche nella giornata di mercoledì 4 marzo, mantenendo il clima mite. Tuttavia, i modelli meteorologici indicano un possibile aumento della nuvolosità verso la seconda metà della settimana.

Tra giovedì e venerdì, infiltrazioni di aria più umida potrebbero portare nubi più consistenti e qualche isolato piovasco, ma senza causare un drastico calo termico. La tendenza a lungo termine suggerisce una variabilità tipica del mese di marzo, con l’alternanza di giornate soleggiate e rapidi passaggi perturbati.

