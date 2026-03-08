Prima categoria: ottava giornata di ritorno, ecco cos’è successo nel week-end

Va al Club Serre il big match dell’ottava giornata di ritorno di Prima categoria, girone H, contro il Quadrivio, battuto per 2 a 0. Ne approfitta lo Sporting Club Palomonte che vincendo con una goleada a Campagna agguanta il secondo posto. Vince anche l’Atletico Pisciotta sul Montecorice e consolida la quarta posizione. Nella zona bassa della classifica finisce in parità la sfida tra Akropolis e Faraone, ferme alla terzultima e penultima posizione del girone.
Risultati
Atletico Bellizzi – Real Carilla 1 – 0
Atletico Pisciotta – Montecorice United 4-1
Calcio Campagna – Sporting Club Palomonte 0-7
Faraone – Akropolis 1-1
Pixous – Real Bellizzi 2-5
Sv Atletico Agropoli – Sapri Soccer School Cilento 4-0
Club Serre Calcio – Quadrivio 2-0
Classifica
Club Serre Calcio 48
Sporting Club Palomonte 45
Quadrivio 44
Atletico Pisciotta 36
SV Atletico Agropoli 35
Pixous 34
Montecorice United 32
Real Carilla 30
Atletico Bellizzi 26
Real Bellizzi 26
Calcio Campagna 20
Akropolis 14
Faraone 11
Sapri Soccer School Cilento 6