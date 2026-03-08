Calcio

Prima categoria: ottava giornata di ritorno, ecco cos’è successo nel week-end

Va al Club Serre il big match dell'ottava giornata di ritorno contro il Quadrivio, battuto per 2 a 0. Ne approfitta lo Sporting Club Palomonte che vincendo con una goleada a Campagna agguanta il secondo posto.

Antonio Pagano

Va al Club Serre il big match dell’ottava giornata di ritorno di Prima categoria, girone H, contro il Quadrivio, battuto per 2 a 0. Ne approfitta lo Sporting Club Palomonte che vincendo con una goleada a Campagna agguanta il secondo posto. Vince anche l’Atletico Pisciotta sul Montecorice e consolida la quarta posizione. Nella zona bassa della classifica finisce in parità la sfida tra Akropolis e Faraone, ferme alla terzultima e penultima posizione del girone.

Risultati

Atletico Bellizzi – Real Carilla 1 – 0

Atletico Pisciotta – Montecorice United 4-1

Calcio Campagna – Sporting Club Palomonte 0-7

Faraone – Akropolis 1-1

Pixous – Real Bellizzi 2-5

Sv Atletico Agropoli – Sapri Soccer School Cilento 4-0

Club Serre Calcio – Quadrivio 2-0

Classifica

Club Serre Calcio 48

Sporting Club Palomonte 45

Quadrivio 44

Atletico Pisciotta 36

SV Atletico Agropoli 35

Pixous 34

Montecorice United 32

Real Carilla 30

Atletico Bellizzi 26

Real Bellizzi 26

Calcio Campagna 20

Akropolis 14

Faraone 11

Sapri Soccer School Cilento 6

