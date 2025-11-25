Prignano Cilento, colpo in villa: rubati gli infissi, incendiati i materassi

Il colpo nella proprietà di un sacerdote. Indagini in corso da parte dei carabinieri

Carabinieri

Audace colpo a Prignano Cilento. I malviventi sono entrati in azione nei giorni scorsi in una villa di proprietà di un sacerdote che non vive però in zona. Ieri è scattato l’allarme.

Il furto

I ladri erano riusciti ad accedere al primo piano della struttura e, non trovando nulla di valore, hanno asportato gli infissi in alluminio.

Non contenti hanno provato a smontare i termosifoni senza riuscire però a portarli via, probabile che siano stati disturbati da qualcuno e non siano riusciti a completare il loro intento criminoso. Hanno però messo tutto a soqquadro e dato fuoco a dei materassi.

I soliti ignoti hanno tentato anche di accedere al piano superiore dove è presente l’appartamento del sacerdote, non riuscendo però ad accedere. Al proprietario non è rimasto che denunciare il caso ai carabinieri. Ingenti i danni

