Prignano Cilento abbatte le barriere: l’Anagrafe si sposta al piano terra per uffici più accessibili

Il Comune di Prignano Cilento ridisegna i propri spazi per andare incontro alle esigenze della cittadinanza. La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Michele Chirico, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria dei locali situati al piano terra della Casa Comunale.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: trasferire in questi spazi l’Ufficio Demografico, che comprende i servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica e Leva Militare. La decisione nasce dalla volontà di garantire la piena accessibilità e fruibilità degli uffici pubblici, eliminando le barriere architettoniche in conformità con la normativa vigente.

L’intervento e i costi

L’ufficio demografico rappresenta il settore maggiormente frequentato dai cittadini e la sua ricollocazione al piano terra permetterà un accesso più agevole per tutti. Il progetto approvato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede un investimento complessivo di 35.000,00 euro.

Il quadro economico dell’opera stanzia 31.000,00 euro per l’importo a base d’appalto dei lavori, a cui si aggiungono oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’amministrazione, inclusa l’IVA.

Tempi rapidi

Le risorse necessarie per l’intervento sono già state stanziate nel bilancio di previsione 2025-2027. Un passo concreto verso un’amministrazione più inclusiva e funzionale, che mette al centro la rimozione degli ostacoli fisici per garantire a tutti i cittadini il pieno diritto di accesso ai servizi pubblici.