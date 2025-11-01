Agropoli: via le barriere architettoniche all’interno dell’IC “Gino Rossi Vairo”

La Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deliberato di voler partecipare all’avviso pubblico regionale per l’ “Abbattimento barriere architettoniche all’interno degli Istituti Scolastici”.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di reperire fondi regionali per l’istallazione di un servoscala interno a pedana e garantire l’accessibilità alla palestra e ai locali ad essa connessi all’interno dell’istituto “Gino Rossi Vairo”, a tutti coloro i quali hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

L’Istituto Comprensivo di via A. Moro (ex via Taverne) necessita proprio di un intervento di abbattimento di barriere architettoniche per la presenza di una rampa di scala interna di collegamento con la palestra e i locali ad essa connessa.