Agropoli: via le barriere architettoniche all’interno dell’IC “Gino Rossi Vairo”

L'Ente intende partecipare all' avviso regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno degli istituti scolastici

A cura di Antonio Pagano

La Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deliberato di voler partecipare all’avviso pubblico regionale per l’ “Abbattimento barriere architettoniche all’interno degli Istituti Scolastici”.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di reperire fondi regionali per l’istallazione di un servoscala interno a pedana e garantire l’accessibilità alla palestra e ai locali ad essa connessi all’interno dell’istituto “Gino Rossi Vairo”, a tutti coloro i quali hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

L’Istituto Comprensivo di via A. Moro (ex via Taverne) necessita proprio di un intervento di abbattimento di barriere architettoniche per la presenza di una rampa di scala interna di collegamento con la palestra e i locali ad essa connessa.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Santi

Almanacco dell’1 Novembre: si celebrano tutti i Santi

Il 1° novembre 1512 Michelangelo mostra il soffitto della Cappella Sistina: arte,…

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 1° novembre : inizio mese positivo per gli amici dell’Acquario. Vergine, usate saggezza sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Franco Alfieri

Avviso di conclusione indagini per l’inchiesta sul presunto voto di scambio politico-mafioso a Capaccio Paestum

Presunto accordo politico-mafioso tra Alfieri e Squecco per le elezioni 2019, terminate…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79