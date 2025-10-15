Prignano Cilento a caccia di fondi PNRR per lo sport: approvato un progetto da oltre 200mila euro

Il Comune di Prignano Cilento si candida per ottenere i fondi del PNRR destinati a “Sport e Inclusione Sociale”. L’amministrazione comunale ha approvato un Progetto di Fattibilità Tecnica Economica per la realizzazione di nuovi locali accessori a servizio dell’impianto sportivo comunale in località San Giuliano, che ha un costo complessivo di 209.024,80 euro.

Il progetto di Prignano Cilento per lo sport

Il progetto mira a recuperare un’area urbana e a promuovere l’inclusione sociale, rientrando nell’ambito del bando pubblico del Dipartimento dello Sport. L’iniziativa è riservata ai comuni con una popolazione fino a 10.000 abitanti e si basa sulla presentazione di proposte che saranno finanziate in ordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

L’amministrazione di Prignano Cilento ha dato il via libera al progetto, riconoscendo il suo valore e la sua coerenza con le finalità del bando.