Prevenzione frodi: un incontro cruciale per la sicurezza degli anziani a Caggiano

Martedì 11 novembre si terrà un importante evento informativo interamente dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni della popolazione anziana. L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 presso il Centro Sociale Anziani di Caggiano. L’iniziativa, di significativo valore per la comunità, è volta a fornire strumenti e conoscenze fondamentali per la tutela e la sicurezza dei cittadini più maturi, purtroppo spesso vittime di raggiri.
La collaborazione tra istituzioni per la prevenzione
L’incontro è frutto di una sinergia tra diverse realtà del territorio, a conferma dell’impegno congiunto contro il fenomeno delle truffe.
L’organizzazione è stata curata dall’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – Sezione di Caggiano, in collaborazione attiva con il Centro Sociale Anziani, il Comune di Caggiano e il Comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina. Questa cooperazione istituzionale sottolinea l’importanza di un approccio coordinato per affrontare un problema sociale diffuso.
Leggi anche:
Consigli pratici dal Comando Compagnia Carabinieri
Il momento centrale dell’evento sarà rappresentato dall’intervento del Comandante della Compagnia Carabinieri, Capitano Veronica Pastori. L’ufficiale illustrerà in dettaglio le truffe più comuni e fornirà ai partecipanti consigli pratici e comportamenti utili per riconoscerle e prevenirle efficacemente. L’obiettivo è quello di rendere i cittadini più anziani più consapevoli dei rischi e più preparati a reagire a tentativi di frode.
L’incontro è descritto dagli organizzatori come «Un momento di grande valore per la nostra comunità, dedicato alla sicurezza e alla tutela dei cittadini più anziani», evidenziando la sua finalità protettiva. La partecipazione è aperta e caldamente incoraggiata, mirando a sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sul tema della prevenzione delle frodi.