Prevenzione frodi: un incontro cruciale per la sicurezza degli anziani a Caggiano

Martedì 11 novembre si terrà un importante evento informativo interamente dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni della popolazione anziana. L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 presso il Centro Sociale Anziani di Caggiano. L’iniziativa, di significativo valore per la comunità, è volta a fornire strumenti e conoscenze fondamentali per la tutela e la sicurezza dei cittadini più maturi, purtroppo spesso vittime di raggiri.

La collaborazione tra istituzioni per la prevenzione

L’incontro è frutto di una sinergia tra diverse realtà del territorio, a conferma dell’impegno congiunto contro il fenomeno delle truffe.

L’organizzazione è stata curata dall’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – Sezione di Caggiano, in collaborazione attiva con il Centro Sociale Anziani, il Comune di Caggiano e il Comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina. Questa cooperazione istituzionale sottolinea l’importanza di un approccio coordinato per affrontare un problema sociale diffuso.

Consigli pratici dal Comando Compagnia Carabinieri

Il momento centrale dell’evento sarà rappresentato dall’intervento del Comandante della Compagnia Carabinieri, Capitano Veronica Pastori. L’ufficiale illustrerà in dettaglio le truffe più comuni e fornirà ai partecipanti consigli pratici e comportamenti utili per riconoscerle e prevenirle efficacemente. L’obiettivo è quello di rendere i cittadini più anziani più consapevoli dei rischi e più preparati a reagire a tentativi di frode.

L’incontro è descritto dagli organizzatori come «Un momento di grande valore per la nostra comunità, dedicato alla sicurezza e alla tutela dei cittadini più anziani», evidenziando la sua finalità protettiva. La partecipazione è aperta e caldamente incoraggiata, mirando a sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sul tema della prevenzione delle frodi.