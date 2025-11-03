Premio Primula d’Oro: ultima settimana per votare. Domenica si chiude la prima fase

Volge al termine la prima fase di votazione del premio Premio Primula d’oro, appuntamento giunto alla sua Decina Edizione. A conclusione del 2025 i cittadini della provincia di Salerno sono stati chiamati scegliere liberamente, senza nomi imposti, i migliori personaggi dell’anno che volge al termine suddivisi in nove categorie.
Le categorie
I premi Primula d’oro saranno assegnati a coloro che si sono distinti nell’ambito di:
- cultura/arte/spettacolo
- sport
- giornalismo
- editoria
- imprenditoria
- associazionismo
- eventi
- gastronomia
- politica
- social
Un premio alla carriera, infine, verrà assegnato da una giuria selezionata dal portale InfoCilento.it.
Come funziona il premio Primula d’oro?
Ogni utente potrà votare una sola volta, indicando per ciascuna categoria il nome del personaggio che ritiene più idoneo alla vittoria del premio. I voti provenienti dal medesimo IP verranno eliminati. E’ possibile votare fino alla mezzanotte del 9 novembre. Successivamente, si terrà una seconda fase di votazione in cui sarà possibile selezionare soltanto i cinque personaggi più votati precedentemente. Da questo elenco usciranno i tre finalisti che saranno premiati in occasione della cerimonia in programma nel periodo estivo.
Ricordiamo che: le votazioni sono anonime; ogni utente potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria (vota qui)