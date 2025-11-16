Premio Primula d’Oro: conclusa la prima fase. Al via domani la seconda fase per votare i candidati alla nomination

Proseguono con successo le votazioni per il Premio Primula d’Oro che premia le eccellenze salernitane, giunto alla sua decima edizione. Sono stati centinaia i voti pervenuti in redazione nel corso della prima fase, conclusasi il 9 novembre scorso.

Da domani, lunedì 17 novembre, al via la seconda fase. Sarà possibile esprimere le proprie preferenze fino a domenica 7 dicembre. Domani, intanto, saranno anche resi noti i nomi dei cinque più votati in ciascuna categoria e che accedono, di diritto, alla seconda fase di votazione.

Ecco le categorie:

I premi Primula d’oro saranno assegnati a coloro che si sono distinti nell’ambito di:

cultura/arte/spettacolo

sport

giornalismo ed editoria

imprenditoria

associazionismo

eventi

gastronomia

politica

social

Un premio alla carriera, infine, verrà assegnato da una giuria selezionata dal portale InfoCilento.it

Ogni utente potrà votare una sola volta, indicando per ciascuna categoria il nome del personaggio che ritiene più idoneo alla vittoria del premio. I voti provenienti dal medesimo IP verranno eliminati. Terminato il voto verrà annunciata la data della cerimonia di premiazione.