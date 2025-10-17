Premio Charlot, emozione per Lino Banfi: rivede i cugini di Sala Consilina e accetta l’invito del sindaco

Un incontro emozionante quello avvenuto ieri sera al Teatro Augusteo di Salerno, in occasione del Premio Charlot, tra il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il grande Lino Banfi, protagonista della serata e icona della comicità italiana.

L’incontro a Sala Consilina

L’attore pugliese, accolto con grande calore, ha avuto anche modo di abbracciare Enzo Zingaro, uno dei suoi cugini di Sala Consilina, in un momento di sincera commozione.

L’incontro è nato in seguito a una recente intervista rilasciata da Lino Banfi al “Corriere del Mezzogiorno” al giornalista Gabriele Bojano, nella quale l’attore aveva espresso il desiderio di rivedere i cugini di primo grado che vivono a Sala Consilina, figli della sorella di suo padre. Da quel desiderio, il passo è stato breve: grazie alla disponibilità del patrono del Premio Charlot, Carlo Tortora, e all’invito al sindaco Cartolano, l’incontro si è concretizzato in un clima di festa.

Durante la serata, Lino Banfi ha manifestato la sua disponibilità a visitare Sala Consilina in futuro, accogliendo con entusiasmo l’invito del primo cittadino.

“È stato un incontro bellissimo, pieno di calore e spontaneità — ha dichiarato il sindaco Domenico Cartolano — Lino Banfi è un artista che ha fatto la storia del cinema e della televisione italiana, ma soprattutto una persona dal cuore grande. Gli ho rivolto l’invito a venire a Sala Consilina e mi ha assicurato che lo farà con piacere. Sarà un grande onore per la nostra comunità poterlo accogliere.”

Il sindaco Cartolano ha inoltre voluto ringraziare di cuore Carlo Tortora, patron del Premio Charlot, “per l’attenzione e la disponibilità dimostrata, che hanno reso possibile questo incontro così speciale”.