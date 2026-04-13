Praesentia 2026: la Campania punta sull’enogastronomia per conquistare il turismo internazionale

Il Vinitaly di Verona si conferma il palcoscenico ideale per le grandi manovre del turismo esperienziale. In questo contesto di eccellenza, la Regione Campania ha presentato ufficialmente “Praesentia. Gusto di Campania Divina 2026”, l’ambizioso programma di valorizzazione degli itinerari enogastronomici curato dall’Assessorato al Turismo. L’iniziativa punta a consolidare un modello di sviluppo che vede l’identità locale e le produzioni d’eccellenza come motori trainanti dell’economia regionale.

Una strategia integrata per il turismo campano

Il progetto “Praesentia” non si limita alla promozione di singoli prodotti, ma punta a trasformare il patrimonio culinario in una vera e propria leva strutturale di sviluppo. Durante l’incontro, moderato dalla giornalista Dora Iannuzzi, la Direttrice Generale Rosanna Romano ha illustrato come la mappatura dell’offerta e la creazione di esperienze immersive siano alla base di questa strategia. I dati confermano la bontà della visione: in Campania, il 50% della spesa turistica è direttamente riconducibile al cibo e alle esperienze ad esso connesse.

Il ruolo degli enti locali sarà determinante in questa architettura sistemica. Francesco Morra, Presidente di ANCI Campania, ha infatti precisato: “I Comuni saranno protagonisti, pronti a fare rete per valorizzare identità, territori e produzioni locali”.

Il calendario degli itinerari esperienziali 2026

La seconda edizione della rassegna si articolerà in un fitto calendario di eventi che, da giugno a dicembre, toccheranno i luoghi simbolo della regione. Ogni tappa è pensata come un viaggio tra cucina popolare e alta gastronomia:

Giugno (Ischia): Focus su mare, orti e viti, dalla coppa di Nestore al bucatino.

Focus su mare, orti e viti, dalla coppa di Nestore al bucatino. Luglio (Penisola Sorrentina): Celebrazione della pasta come icona del Made in Italy.

Celebrazione della pasta come icona del Made in Italy. Settembre (Cilento e Irpinia): Riflettori sulla Dieta Mediterranea e sui sapori del bosco.

Riflettori sulla Dieta Mediterranea e sui sapori del bosco. Ottobre (Campi Flegrei): Il mare nel piatto tra alici e cicerchie.

Il mare nel piatto tra alici e cicerchie. Novembre (Agro Aversano): La “Via Lattea” della mozzarella e della provola.

La “Via Lattea” della mozzarella e della provola. Dicembre (Sannio): Chiusura con le tradizioni del Natale beneventano.

Verso un ecosistema digitale e internazionale

Oltre agli eventi fisici, “Praesentia” si configura come un ecosistema integrato che prevede workshop internazionali e campagne digitali mirate. Un passaggio fondamentale sarà il lancio del nuovo portale del turismo della Campania, che utilizzerà tecnologie innovative per guidare i visitatori alla scoperta dei percorsi enogastronomici.

L’Assessore al Turismo Enzo Maraio ha chiuso i lavori sottolineando la portata strategica dell’operazione: “La presentazione al Vinitaly conferma il posizionamento della Campania tra le principali destinazioni enogastronomiche a livello nazionale e internazionale, con un’offerta sempre più strutturata e competitiva. ‘Praesentia’ rappresenta un progetto strategico capace di raccontare il territorio attraverso il cibo, trasformando tradizione e identità in esperienza turistica contemporanea”.

Secondo l’Assessore, questa capillarità permetterà di valorizzare anche le aree interne: “Le peculiarità di ogni territorio diventeranno un punto di forza, contribuendo a costruire un sistema coeso e dinamico, capace di esprimere al meglio l’identità della Campania”.