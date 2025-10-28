Potenziamento Linea Battipaglia-Potenza: conclusi i lavori

Si sono conclusi secondo il cronoprogramma gli importanti interventi di potenziamento infrastrutturale lungo la linea ferroviaria Battipaglia – Potenza. L’obiettivo principale di questi lavori, promossi e gestiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), è stato garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, migliorando significativamente sia l’accessibilità che la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

Necessità degli interventi e benefici per il servizio

Gli interventi, iniziati lo scorso 1° ottobre, si inseriscono in una programmazione più ampia che ha già visto l’esecuzione di lavori analoghi nel 2024 e nel 2025. La loro realizzazione era necessaria per mantenere e innalzare gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario.

Il completamento di queste opere porterà diversi benefici chiave per i viaggiatori e la rete, tra cui:

Un incremento della capacità della rete .

. Vantaggi tangibili in termini di puntualità .

. L’ottimizzazione e riduzione dei tempi di viaggio.

L’impegno di RFI è quindi mirato a garantire che l’infrastruttura possa continuare a offrire prestazioni di alto livello, essenziali per la mobilità nell’area.

Dettaglio delle lavorazioni eseguite

Il complesso di lavorazioni realizzate ha interessato diversi punti strategici della linea ferroviaria, con focus specifici sul miglioramento strutturale e tecnologico: