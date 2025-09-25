Poste Italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio di San Gregorio Magno

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Gregorio Magno sospende l’operatività, perché oggetto di interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Le info utili

Presso l’ufficio postale di San Gregorio Magno sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Buccino, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 – 19.05 ed il sabato fino alle 12.35.