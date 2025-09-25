Poste Italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio di San Gregorio Magno

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Buccino, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 19.05 ed il sabato fino alle 12.35

Poste Italiane

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Gregorio Magno sospende l’operatività, perché oggetto di interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Le info utili

Presso l’ufficio postale di San Gregorio Magno sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

